Adrian Severin: „SUA vor părăsi Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre o posibilă retragere americană din zona de influență europeană, odată cu încheierea discuțiilor privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Acesta analizează implicațiile economice și strategice ale acestei mișcări, dar și impactul asupra țărilor europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Severin aduce în discuție scenariul unei retrageri americane totale din zona de influență geopolitică europeană, având în vedere reducerea prezenței militare în Europa. Invitatul susține că acest scenariu ar pune Uniunea Europeană într-o situație de vulnerabilitate, având în vedere și întreruperea relațiilor energetice cu Rusia. Severin vorbește despre anumite jocuri politice prin care, spune el, puterile europene au încercat să împiedice întărirea relațiilor ruso-americane.
„Una din discuțiile fundamentale pe principiul părăsirii Europei de către ocupantul american, ca să folosesc acești termeni radicali, întrucât costurile ocupației nu mai rentează, iar interesele americane sunt în alte părți. Nu mai intrăm în detalii și se pune problema omului, noi ne retragem. Ce se întâmplă totuși în urma noastră? Pentru că nu poți așa, pur și simplu, să părăsești un loc fără interes. Sigur că a mai făcut-o și probabil că în mare parte o face și acum, dar cât de cât trebuie să o faci în același timp ei nici nu vor să lase în spate o superputere sau potențial superputere europeană, o Uniune Europeană puternică, cu care să aibă după aceea de luptat. Uniunea Europeană a fost castrată, a fost pusă pe butuci prin ruperea relației energetice cu Rusia; aici a fost un joc dublu de multă vreme. Pe de o parte, Germania și Franța au incitat conflicte între America și Rusia, pentru a se evita un pact ruso-american peste capul europenilor. Pe de altă parte, Statele Unite au incitat, cum să spun, otrăvirea relațiilor între europeni și ruși, pentru a nu ajunge la un alt pact Ribbentrop-Molotov, iar noi rămânem în zona Rusiei”