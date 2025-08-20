Adrian Severin: „SUA vor părăsi Europa”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre o posibilă retragere americană din zona de influență europeană, odată cu încheierea discuțiilor privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Acesta analizează implicațiile economice și strategice ale acestei mișcări, dar și impactul asupra țărilor europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Germania și Franța au incitat conflicte între America și Rusia”

Adrian Severin aduce în discuție scenariul unei retrageri americane totale din zona de influență geopolitică europeană, având în vedere reducerea prezenței militare în Europa. Invitatul susține că acest scenariu ar pune Uniunea Europeană într-o situație de vulnerabilitate, având în vedere și întreruperea relațiilor energetice cu Rusia. Severin vorbește despre anumite jocuri politice prin care, spune el, puterile europene au încercat să împiedice întărirea relațiilor ruso-americane.