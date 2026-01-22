Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’

În ediția emisiunii Marius Tucă Show, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros privind starea parteneriatului strategic România-SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Pornind de la un dialog imaginar cu un oficial american, Adrian Severin a ilustrat cum ambițiile de „a schimba lumea” și de a construi un nou ordin internațional riscă să demonteze nu doar dreptul internațional, ci și relațiile bilaterale esențiale pentru securitatea României. Acesta a început prin a descrie o scenă ipotetică în care România, în loc să semneze mecanic acorduri financiare majore, ar trebui să abordeze SUA ca un partener activ, subliniind nevoia de implicare proactivă.

„Eu trebuie să am idei cum să se schimbe această lume. Să spunem, ideea este esențială, este importantă. Constatăm că vreți să dărâmați dreptul internațional, sigur. E regretabil că noi cu asta eram obișnuiți, dar trecem peste punctul ăsta. Hai să construim ceva, să punem ceva în loc. Dumneavoastră înțeleg că vreți să puneți în loc. Eu vă susțin, vin la dumneavoastră” , spune Severin

Adrian Severin a pledat pentru un dialog expert, cu întâlniri care să rafineze ideile americane și să demonstreze angajament strategic: