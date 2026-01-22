Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’

Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’

Serdaru Mihaela
22 ian. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

În ediția emisiunii Marius Tucă Show, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros privind starea parteneriatului strategic România-SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Pornind de la un dialog imaginar cu un oficial american, Adrian Severin a ilustrat cum ambițiile de „a schimba lumea” și de a construi un nou ordin internațional riscă să demonteze nu doar dreptul internațional, ci și relațiile bilaterale esențiale pentru securitatea României. Acesta a început prin a descrie o scenă ipotetică în care România, în loc să semneze mecanic acorduri financiare majore, ar trebui să abordeze SUA ca un partener activ, subliniind nevoia de implicare proactivă.

„Eu trebuie să am idei cum să se schimbe această lume. Să spunem, ideea este esențială, este importantă. Constatăm că vreți să dărâmați dreptul internațional, sigur. E regretabil că noi cu asta eram obișnuiți, dar trecem peste punctul ăsta. Hai să construim ceva, să punem ceva în loc. Dumneavoastră înțeleg că vreți să puneți în loc. Eu vă susțin, vin la dumneavoastră” , spune Severin

Adrian Severin a pledat pentru un dialog expert, cu întâlniri care să rafineze ideile americane și să demonstreze angajament strategic:

„Vin eu la dumneavoastră cu experții să începem să discutăm împreună și să vedem ce vreți. Poate am și eu niște idei, poate vă rafinez ideile dumneavoastră.”

Recomandarea video

Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Câte zile au pierdut bucureștenii așteptând în trafic anul trecut?
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban
07:33
Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban
ACTUALITATE 22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
07:15
22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
FLASH NEWS Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
06:00
Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
EXCLUSIV Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
06:00
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
EXCLUSIV Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
06:00
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
EXCLUSIV Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
05:00
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe