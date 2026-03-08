Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”

În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru felul în care gestionează subiectul „parteneriatului strategic” cu Franța și inițiativa lui Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare franceze. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu pornește de la declarația în care Nicușor Dan spune că România are un „parteneriat strategic” cu Franța, „pe mai multe paliere”. Cristoiu observă că, de fiecare dată când Nicușor Dan ar putea spune ceva apăsat de pildă, să marcheze o limită față de Macron sau să clarifice raportarea la SUA, se oprește brusc și rămâne într-o zonă ambiguă

„El are întotdeauna discursurile lui, acestea sunt… Vorbește, vorbește si apoi gata, se înterupe. Că el a încercat în prima fază, că nu se poate, după aceea și-a amintit deodată, vai, Macron, a și văzut imaginea lui Brigitte Macron. La el nu e politică. La el este, cum a condus primăria, nehotărât” , subliniază Cristoiu

Ion Cristoiu mai dă exemplu și episodul cu Consiliul (consiliul european/de securitate): întâi Nicușor Dan spune că nu merge, apoi se răzgândește și anunță că totuși merge, dar „conservator”, fără ca cineva să înțeleagă exact ce înseamnă asta. La întrebarea „care este politica externă a României?”, Cristoiu răspunde că, practic, nu există o linie clară, deși trăim „în miezul unui eveniment istoric”, o epocă în care istoria se scrie „în breaking news”, cu război în Ucraina, conflict extins în Orientul Mijlociu (Iran) și o competiție acerbă între marile puteri.