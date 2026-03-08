Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”

Serdaru Mihaela
08 mart. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru felul în care gestionează subiectul „parteneriatului strategic” cu Franța și inițiativa lui Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare franceze. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu pornește de la declarația în care Nicușor Dan spune că România are un „parteneriat strategic” cu Franța, „pe mai multe paliere”. Cristoiu observă că, de fiecare dată când Nicușor Dan ar putea spune ceva apăsat de pildă, să marcheze o limită față de Macron sau să clarifice raportarea la SUA,  se oprește brusc și rămâne într-o zonă ambiguă

„El are întotdeauna discursurile lui, acestea sunt… Vorbește, vorbește si apoi gata, se înterupe. Că el a încercat în prima fază, că nu se poate, după aceea și-a amintit deodată, vai, Macron, a și văzut imaginea lui Brigitte Macron. La el nu e politică. La el este, cum a condus primăria, nehotărât” , subliniază Cristoiu

Ion Cristoiu mai dă exemplu și episodul cu Consiliul (consiliul european/de securitate): întâi Nicușor Dan spune că nu merge, apoi se răzgândește și anunță că totuși merge, dar „conservator”, fără ca cineva să înțeleagă exact ce înseamnă asta. La întrebarea „care este politica externă a României?”, Cristoiu răspunde că, practic, nu există o linie clară, deși trăim „în miezul unui eveniment istoric”,  o epocă în care istoria se scrie „în breaking news”, cu război în Ucraina, conflict extins în Orientul Mijlociu (Iran) și o competiție acerbă între marile puteri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
09:00
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
08:00
Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
07:30
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Neutrinii ar putea explica de ce materia a supraviețuit după Big Bang
UTILE Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
10:30
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
RĂZBOI Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
10:18
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
ANALIZA de 10 Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
10:00
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
ECONOMIE 840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
09:52
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
METEO SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
09:40
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
CONTROVERSĂ Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele
09:15
Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele

Cele mai noi

Trimite acest link pe