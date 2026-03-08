Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate

Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate

Malina Maria Fulga
08 mart. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a analizat reglementările Cartei ONU, dar și condițiile în care statele membre ar putea ataca în mod excepțional un alt stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a analizat articolele din Carta ONU în care se vorbește despre situațiile în care un stat poate ataca un altul conform dreptului internațional, atâta timp cât toate măsurile de securitate anterioare au fost îndeplinite.

Urmează articolul 42, care este foarte rău: În cazul în care Consiliul de Securitate consideră că măsurile prevăzute în articolul 41 ar fi inadecvate sau s-au dovedit a fi inadecvate, el poate lua măsuri prin forțe aeriene, navale sau terestre, după cum este necesar, pentru a menține sau restabili pacea și securitatea internațională. Astfel de acțiuni pot include demonstrații, blocade și alte operațiuni efectuate de forțe aeriene, navale sau terestre ale membrilor Organizației Națiunilor Unite, asta este dreptul internațional cu privire la ce se poate întâmpla în sistem atunci când apare un agresor. 

Acesta explică faptul că situațiile în care se permite trecerea la atac sunt rare și includ două cazuri: primul este cel în care statul în cauză este atacat direct de către un stat agresor, iar a doua situație este prin autorizarea Consiliului de Securitate în vederea opririi unui agresor.

Ce ai aflat până acum? Că războiul e interzis. Că numai în cazul în care ești atacat poți face război. Adică poți să te aperi. Că atunci când agresorul nu execută ce-i cere Consiliul de Securitate, Consiliul de Securitate poate decide chiar o intervenție militară prin statele membre. Asta ne duce la următoarea situație. Există două posibilități, doar două, în dreptul internațional în care tu poți să faci război legal, legitim, sub cartă. Să ai acoperirea Cartei ONU. Să te aperi dacă ești atacat în baza articolului 51 sau să îți dea autorizare Consiliul de Securitate ca să oprești un alt agresor.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
08:00
Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
07:30
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Neutrinii ar putea explica de ce materia a supraviețuit după Big Bang
UTILE Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
10:30
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
RĂZBOI Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
10:18
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
ANALIZA de 10 Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
10:00
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
ECONOMIE 840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
09:52
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
METEO SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
09:40
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
CONTROVERSĂ Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele
09:15
Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele

Cele mai noi

Trimite acest link pe