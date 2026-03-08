Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a analizat reglementările Cartei ONU, dar și condițiile în care statele membre ar putea ataca în mod excepțional un alt stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a analizat articolele din Carta ONU în care se vorbește despre situațiile în care un stat poate ataca un altul conform dreptului internațional, atâta timp cât toate măsurile de securitate anterioare au fost îndeplinite.

Urmează articolul 42, care este foarte rău: În cazul în care Consiliul de Securitate consideră că măsurile prevăzute în articolul 41 ar fi inadecvate sau s-au dovedit a fi inadecvate, el poate lua măsuri prin forțe aeriene, navale sau terestre, după cum este necesar, pentru a menține sau restabili pacea și securitatea internațională. Astfel de acțiuni pot include demonstrații, blocade și alte operațiuni efectuate de forțe aeriene, navale sau terestre ale membrilor Organizației Națiunilor Unite, asta este dreptul internațional cu privire la ce se poate întâmpla în sistem atunci când apare un agresor.

Acesta explică faptul că situațiile în care se permite trecerea la atac sunt rare și includ două cazuri: primul este cel în care statul în cauză este atacat direct de către un stat agresor, iar a doua situație este prin autorizarea Consiliului de Securitate în vederea opririi unui agresor.