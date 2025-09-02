În emisiunea lui Marius Tucă din 2 septembrie 2025, Adrian Severin a comentat despre vizita desfășurată în România de către liderul european Ursula, șef al Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Severin subliniază că, potrivit ministrului german de externe Pistorius, Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul politicii de apărare sau al chestiunilor militare, acestea fiind responsabilitatea NATO și a statelor membre.

„Chiar Ministrul de Externe German, Pistorius, a spus Uniunea Europeană nu are competențe în ce privește chestiunile militare, în politica de apărare, în chestiunile militare. În plus, Uniunea Europeană era construită în ideea de a menține pacea și nu în ideea de a anima războiul” , spune Adrian Severin.

Severin a menționat că vizita Ursulei pe linia întinsă de la Finlanda până în Bulgaria a fost percepută ca o încercare de a intimida sau de a inspecta pregătirea militară a trupelor europene

„Uniunea Europeană, potrivit trataturilor, nu are competențe în această materie. Ursula însă, se ocupă, se vede clar de acest lucru. Toată acest voiaj pe care l-a făcut, ori cineva s-a gândit că va speria lumea mergând de-a lungul liniei viitorului front din Finlanda până în Bulgaria, că mai mult de atâta nu se poate, și să inspecteze pregătirea pentru luptă a trupelor europene. Ori asta s-a gândit, ori și-a găsit și ea de lucru, pentru că, vedeți, nu mai stă nimeni de vorbă cu ea” , conchide Adrian Severin

În concluzie, Adrian Severin crede că acest tip de acțiuni nu au un impact real și că rolurile și responsabilitățile clare privind apărarea sunt bine delimitate, Uniunea Europeană neavând competențele militare pe care unii ar putea crede că le are.