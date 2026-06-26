Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Biroul Național AUR a transmis un mesaj clar în urmă cu 2 săptămâni. Dan Dungaciu: „Nu votăm Guvernul Veștea”

Biroul Național AUR a transmis un mesaj clar în urmă cu 2 săptămâni. Dan Dungaciu: „Nu votăm Guvernul Veștea”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre mesajul pe care partidul AUR l-a dat în urmă cu două săptămâni despre Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Am avut surprindere să aflu că mă sună oameni cu care nu mai vorbisem de ani buni. Ca să fie clar pentru toată lumea… A fost un vot înainte cu 2 săptămâni în urmă la BNC. Poziția noastră este că nu votăm și nu susținem. Dincolo de faptul că am mai tatonat și noi colegii… Ne-am tatonat colegii și ne-am uitat pe sondaje. Că noi am făcut un sondaj, cu mult înainte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre mesajul pe care partidul AUR l-a dat în urmă cu două săptămâni. Acesta spune că poziția partidului a fost decisă clar prin vot la Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor. Sociologul susține că atât el cât și colegii lui de partid au fost sunați pentru aflarea poziției partidului în legătură cu Guvernul Veștea. Geopoliticianul afirmă că au fost tot felul de tatonări în partid. Discuțiile între membrii AUR s-au terminat cu unanimitate împotriva Guvernului Veștea.

„Am fost sunați toți, din foarte multe locuri, din foarte multe unghiuri. Am avut surprindere să aflu că mă sună oameni cu care nu mai vorbisem de ani buni. Nu pentru că dumneavoastră aveați același tip de probleme, dar în altă postură, ca să zic așa. Din ce am văzut, zic și eu. Noi ne-am văzut… Ca să fie clar pentru toată lumea a fost un vot înainte cu 2 săptămâni în urmă la BNC. Biroul Național de Conducere, foarte clar. Poziția noastră este că nu votăm și nu susține. Dincolo de faptul că am mai tatonat și noi colegii… Ne-am tatonat colegii și ne-am uitat pe sondaje.  Că noi am făcut un sondaj, cu mult înainte. Nu foarte mult, dar aveam sondajele și datele.”, a declarat sociologul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Ce așteptări au susținătorii AUR? Dan Dungaciu: „Vor alegeri anticipate și nimic altceva. Votanții au demnitate și nu vor să vadă diverse jocuri”
13:00
Ce așteptări au susținătorii AUR? Dan Dungaciu: „Vor alegeri anticipate și nimic altceva. Votanții au demnitate și nu vor să vadă diverse jocuri”
ACTUALITATE AUR, inamicul Uniunii Europene. Dan Dungaciu: „Toate partidele sunt prinse în jocul împotriva „extremiștilor”
12:00
AUR, inamicul Uniunii Europene. Dan Dungaciu: „Toate partidele sunt prinse în jocul împotriva „extremiștilor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu dă definiția Sistemului din România: „Nu are nicio legătură cu Securitatea comunistă”
11:00
Ion Cristoiu dă definiția Sistemului din România: „Nu are nicio legătură cu Securitatea comunistă”
Valentin Stan, sfat pentru AUR: Nu trebuia să lase impresia că ar fi urmat să voteze guvernul Veștea, care ne-ar fi afundat și mai mult în groapă
10:30
Valentin Stan, sfat pentru AUR: Nu trebuia să lase impresia că ar fi urmat să voteze guvernul Veștea, care ne-ar fi afundat și mai mult în groapă
ACTUALITATE Rodica Mandache îl compară Marius Manole Cu Alain Delon: „Și-a depășit cu mult condiția, a avut o sete de cunoaștere”
09:30
Rodica Mandache îl compară Marius Manole Cu Alain Delon: „Și-a depășit cu mult condiția, a avut o sete de cunoaștere”
ACTUALITATE De ce a fugit Damian Drăghici de propriile sale rădăcini? „Am vrut să devin un american adevărat”
09:00
De ce a fugit Damian Drăghici de propriile sale rădăcini? „Am vrut să devin un american adevărat”
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Pace istorică între SUA și Iran? Ce va însemna asta pentru buzunarele românilor
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Decizie neașteptată din partea artistei: „Să o ia cine vrea”
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?

Cele mai noi

Trimite acest link pe