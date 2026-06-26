Biroul Național AUR a transmis un mesaj clar în urmă cu 2 săptămâni. Dan Dungaciu: „Nu votăm Guvernul Veștea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre mesajul pe care partidul AUR l-a dat în urmă cu două săptămâni despre Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Am avut surprindere să aflu că mă sună oameni cu care nu mai vorbisem de ani buni. Ca să fie clar pentru toată lumea… A fost un vot înainte cu 2 săptămâni în urmă la BNC. Poziția noastră este că nu votăm și nu susținem. Dincolo de faptul că am mai tatonat și noi colegii… Ne-am tatonat colegii și ne-am uitat pe sondaje. Că noi am făcut un sondaj, cu mult înainte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre mesajul pe care partidul AUR l-a dat în urmă cu două săptămâni. Acesta spune că poziția partidului a fost decisă clar prin vot la Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor. Sociologul susține că atât el cât și colegii lui de partid au fost sunați pentru aflarea poziției partidului în legătură cu Guvernul Veștea. Geopoliticianul afirmă că au fost tot felul de tatonări în partid. Discuțiile între membrii AUR s-au terminat cu unanimitate împotriva Guvernului Veștea.