În căutarea unui tratament de calitate la un preț accesibil, tot mai mulți pensionari sârbi cu venituri lunare modeste au luat decizia de a renunța la stațiunile balneare din propria țară. În schimb, frecventează tot mai des stațiunile balneare din România, scrie publicația Blic, din Serbia.

Complexele modernizate cu standarde europene din România fac șederea vârstnicilor sârbi mai confortabilă. Stațiunile noastre balneare dispun de spații de cazare și cabinete medicale cu personal care vorbește fluent limba sârbă.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Numărul pensionarilor sârbi care frecventează Băile Herculane s-a dublat

Blic constată un adevărat boom turistic în stațiunile balneare românești. Numărul vizitelor individuale și în grup organizat ale pensionarilor din Serbia aproape că s-a dublat în ultimul an.

Complexele modernizate au fost renovate cu investițiile din fondurile europene. În plus, tarifele sunt cu până la 40% mai mici decât în stațiunile balneare din Serbia.

Publicația sârbă susține că stațiunile balnare din țara noastră au devenit mai avantajoase la categoria „preț-calitate”.

De ce stațiunile balneare din Serbia sunt în pierdere?

Stațunile balneare din Serbia sunt faimoase la nivel european, dar examinările medicale și terapiile de bază costă de la 50 la 70 de euro pe zi.

În schimb, prețul mediu al terapiei într-o pensiune dintr-o stațiune balneară românească costă între 25 și 40 de dolari pe zi.

Pachetul de șapte zile la Băile Herculane include cazare, trei mese pe zi și un pachet de 3-4 ședințe de terapie fizică (masaj, electroteraie, băi în apă termală. Prețul unui astfel de pachet este între 200 și 280 de euro.

Băile Herculane nu se află departe de Cheile Orșova și Parcul Național Derdap, la doar 50 de km de punctele de trecere a frontierei Kladovo. Stațiunile dispun și de echipe medicale alcătuite din fizioterapeuți și balneologi. Mulți medici chiar înțeleg bine limba sârbă datorită legăturilor de lungă durată cu țara învecinată.

În plus, transportul, supermarketujrile și farmaciile din România sunt foarte accesibile pentru turiștii sârbi, care se întorc în mod regulat din călătorii cu bagajele pline și cu bani economisiți.

Beneficiile tratamentului balnear

Izvoarele termale sulfuroase ale stațiunii balneare erau folosite de romanii antici. Astăzi, izvoarele sunt benefice pentru tratarea afecțiunilor sistemului osos și articular.

Vârstnicii se duc la Băile Herculane și pentru a se trata de reumatism, spondiloză și pentru recuperări de urma unor accidentări și operații. Vizitatorii pot înota inclusiv în apa minerală caldă, bogată în dioxid de carbon și fier. Băile în izvoarele termale pot fi benefice și pentru persoanele cu probleme cardiovasculare și hipertensiune arterială.

Apele termale ale Băilor Herculane sunt printre cele mai calde din Europa, izvoarele având temperaturi de până la 60 de grade Celsius. Compoziția apei are la bază sulf, clor, calciu și sodiu care pot diminua durerile articulare și regenera cartilajul.

Sursa Foto: Envato