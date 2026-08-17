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Moșteanu îi plânge de milă Elenei Lasconi – după ce a trădat-o pentru Nicușor Dan – și susține că alegerile s-au anulat pentru că a intrat candidata USR în Turul II. Legătura cu cazul Fritz

Moșteanu îi plânge de milă Elenei Lasconi - după ce a trădat-o pentru Nicușor Dan - și susține că alegerile s-au anulat pentru că a intrat candidata USR în Turul II. Legătura cu cazul Fritz
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Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, a scris pe pagina sa de Facebook că oamenii politici se folosesc de instituțiile statului pentru a scăpa de adversarii politici. Moșteanu a amintit în postarea sa și despre anularea alegerilor din 2024. Acesta susține că situația lui Dominic Fritz este asemănătoare cu cea de atunci când Elena Lasconi a intrat în turul 2, iar Ciolacu nu.

„Constituția României, Art. 15, alin. (2): Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Astăzi, 5 judecători numiți politic, care ar trebui să păzească spiritul și litera Constituției, au ales să servească partidul, nu Constituția. Decizia CCR arată că democrația noastră e pe aparate. Oameni politici folosesc instituții ca să își elimine adversarii politici. După anularea alegerilor din 2024, ăsta e din nou același mesaj:
„Votul vostru nu contează dacă nu votați cum trebuie.”

Atunci, românii au votat Lasconi și Georgescu, iar sistemul a fost în șoc că n-a intrat Ciolacu în turul 2. S-a repliat repede, folosind oamenii din CCR ca să dea o lovitură nucleară democrației. Acum, timișorenilor li se transmite că au votat greșit. Și nouă, USR-iștilor, ni se transmite din nou:

— fiți cuminți;
— intrați în rând;
— nu mai deranjați”, a susținut Ionuț Moșteanu într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu spune că fiecare nedreptate a sistemului face USR-ul mai unit

Deputatul USR a adăugat că nedreptățile care se întâmplă în prezent sau care s-au întâmplat în ultimii ani face partidul să fie mult mai unit. Moșteanu a mai sus că ei știu că următoarea țintă a „securiștilor” va fi tot un reprezentant de la USR, precum Buzioanu sau Miruță.

„Ei bine, cu noi nu merge așa cum gândesc securiștii — fiecare mizerie a sistemului și fiecare nedreptate ne unește și mai tare.

Am văzut dosarul lui Barna din prezidențialele din 2019, miliardul lui Voiculescu, „problema” lui Clotilde, comasarea alegerilor din 2024, ca să scape de Drulă, anularea alegerilor când a intrat Lasconi în turul 2, acum, manevra împotriva lui Fritz.

Știm că următorul poate fi oricare dintre noi. Știm că următorii pot fi Buzoianu și Miruță.

Eu știu bine partidul ăsta. Îmi cunosc bine colegii, am trecut cu ei prin toate bătăliile, și vă zic ceva: va trebui să ne luați la rând, unul câte unul, și ne vom bate cu voi!

Pentru că știm că în spatele nostru sunt români pentru care DREPTATEA, LIBERTATEA și DEMOCRAȚIA sunt lucruri pentru care s-a murit la Revoluție”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Moșteanu și-a încheiat mesajul amintind că „Căderea comunismului tot de la Timișoara s-a declanșat.” Acesta a precizat că, în urmă cu două săptămâni, a fost prezent la Zilele Timișoarei și a văzut cât de apreciat este Dominic Fritz de timișoreni.

Lasconi a fost trădată de propriul partid

Fostul ministru al Apărării, care vorbește despre nedreptatea anulării alegerilor din 2024, este același Ionuț Moșteanu care, împreună cu alți lideri USR, au lăsat-o pe Elena Lasconi fără susținerea partidului și a susținut ulterior candidatura lui Nicușor Dan. Pe măsură ce campania electorală înainta, tensiunile interne din USR au crescut. Mai mulți lideri ai partidului, printre care Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu și Clotilde Armand i-au cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan.

Ulterior, Dominic Fritz, coleg de partid cu Ionuț Moșteanu, a spus că, în opinia conducerii USR, Elena Lasconi nu mai avea șanse să ajungă în turul al doilea. Comitetul Politic al USR a votat apoi susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Din cele 225 de voturi exprimate, 168 au fost pentru Nicușor Dan, 50 împotrivă și 7 abțineri.

După retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi, USR a început să ia măsuri concrete. Biroul Permanent Național a decis să oprească finanțarea pentru campania electorală a acesteia. Elena Lasconi a făcut sesizare la Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea finanțelor USR. Decizia prin care USR l-a susținut pe Nicușor Dan a fost apoi oficializată.

USR a abandonat-o pe Lasconi pentru Nicușor Dan

Lasconi a fost sabotată de propriul partid, chiar și după ce instanța a pronunțat o decizie favorabilă acesteia. Invitată la o dezbatere televizată la mai puțin de trei ore după ce instanța a dat decizia favorabilă Elenei Lasconi, candidata la prezidențiale s-a trezit că nu are pancarte pentru susținătorii din public. Ionuț Moșteanu le-ar fi încuiat într-un birou și ar fi motivat că are treabă și nu poate ajunge la timp cu cheia.

Deși echipa USR ar fi trebuit să fie prezentă în public, Ionuț Moșteanu nu i-ar fi permis candidatei Elena Lasconi să aibă acces la materialele de promovare.

La alegerile prezidențiale după ce turul II a fost anulat, Elena Lasconi a obținut un rezultat slab, iar în turul al doilea au intrat George Simion și Nicușor Dan.

Elena Lasconi și-a anunțat apoi demisia din funcția de președinte al USR, iar funcția a fost preluuată de Dominic Fritz. În aceeași perioadă, conducerea partidului și-a concentrat sprijinul asupra lui Nicușor Dan pentru turul al doilea. Chiar Ionuț Moșteanu a spus că USR își va concentra atenția și energia asupra susținerii lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale.

Așadar, Ionuț Moșteanu, care critică acum anularea alegerilor din 2024 și susține că instituțiile statului nu ar trebui folosite pentru eliminarea adversarilor politici, este acuzat la rândul său că a contribuit la marginalizarea Elenei Lasconi și la retragerea sprijinului USR pentru candidatura acesteia.

Comentarii 1
  • Marius George

    Imi pare rau dar acest IMPOSTOR ! NU A FOST MINISTRUL APARARII ! Daca incerci a lega un dialog cu el ..la cata”scoala are” este incoerent si foloseste termeni la care nu cunoaste insemnatatea ….ARE TUPEU SA MAI IASA PUBLIC?? TREBUIA SA INFUNDE PUSCARIA DE MULT DAR INCA ODATA „JUSTITIA” NU ISI FACE DATORIA!

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