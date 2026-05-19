Călin Georgescu: „Avem nevoie de un program pentru românii care lucrează în afara țării. Sunt aproape 9 milioane de oameni”

Malina Maria Fulga
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre programul său de guvernare și importanța care trebuie acordată românilor din diaspora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cu privire la programul său de guvernare, Călin Georgescu a pus accentul pe diaspora. Dat fiind numărul enorm de români aflați în afara granițelor, Georgescu susține că este esențial să avem politici speciale adresate acestora. Invitatul îi numește pe cei din diaspora „motorul țării”, sugerând metaforic că sunt cei care trimit sume importante de bani înapoi în țară.

„Este vorba de un nou program pentru românii care lucrează în afara granițelor țării și vorbim de aproape nouă milioane. Sunt esența renașterii țării. Și asta înseamnă democrație participativă economică. Și vreau să mă opresc 30 de secunde pe acest subiect care, tot timpul, a fost dat la o parte de 35 de ani.”

De asemenea, un alt punct al programului său de guvernare, spune Călin Georgescu, este democrația participativă. Acesta aduce aminte de vechile practici politice în care oamenilor li se ofereau ulei și zahăr. El consideră că acest tip de gest este unul umilitor pentru cetățeni. Susține că singura cale corectă este ca românii să poată participa direct la guvernarea statului.

„Democrație participativă înseamnă că toată lumea participă la binele cetății în fiecare zi. Întrebi poporul și ești cu poporul tău în fiecare zi. Nu îl chinui la patru ani și îi dai zahăr și ulei. Asta a fost o jignire și o umilire. Noi suntem într-o perioadă crucială ca țară. Și asta sper să se înțeleagă.”

