Valentin Stan: În Rusia, partidul bolșevic cu 25% la alegeri a vrut să guverneze țara în locul celor care câștigaseră pe drept alegerile

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a comparat guvernul cu ascensiunea bolșevicilor din Rusia anului 1917, criticând modul în care s-au menținut la putere, deși au obținut un scor slab din partea electoratului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că adevărații extremiști din România nu sunt nici AUR, și nici alte partide din opoziție, ci cei care au guvernat până acum. Acesta evidențiază faptul că, deși s-au situat la alegerile parlamentare mult sub opțiunile electoratului, partide precum USR sau PNL au continuat să mențină frâiele puterii.

Eu tot aud de extremiști prin România. Dă-mi voie să spun următorul lucru apropo de extremiști. Eu cred că tu nu știi ce e un extremist. Nu vrei să-ți spun eu? Hai să te învăț. La un moment dat au fost niște alegeri și erau unii care aveau între 40 și 50%. Unii vreo 25%. Îți dai seama că ăia cu 25% nu puteau guverna? Și atunci le-au zis așa: Ia plecați toți acasă, că guvernăm noi, ăia 25%. Știi care era diferența între ei și Bolojan? Era una, ăia aveau baionete. Așa că s-a dus unul dintre ei la tribuna Parlamentului și a grăit către Parlament: Uite care-i treaba. Garda care păzește pe aici a obosit. Așa că mergeți voi frumos acasă, că guvernăm noi.

Valentin Stan: Parlamentul te trimite acasă. Tu faci interimate ca să te perpetuezi la putere ca un derbedeu bolșevic

Invitatul face o comparație între situația actuală politică din România și ascensiunea bolșevicilor la putere în Rusia anului 1917. Acesta susține că, precum bolșevicii, dar fără arme în mâini, acest guvern ar fi preluat puterea. Totul fără să aibă de drept susținerea populară.

Se întâmplau alegerile astea prin noiembrie 1917 în Rusia. Și partidul ăla de 25%, îți sună cunoscut 25%? Era partidul bolșevic. Tu poate zici, dar despre ce e vorba aici? În momentul în care Parlamentul te trimite acasă, tu faci bucăți de interimate ca să te perpetuezi la putere ca un derbedeu bolșevic, neavând majoritate în Parlament. De ce nu ți-ai dat demisia instantaneu?

