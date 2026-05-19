Gigi Becali face „curățenie” la FCSB după înfrângerea din partida cu Hermannstadt: „O să plece 5-6 jucători. Nu te mai poți bază pe ei”

Gigi Becali a anunțat că vrea să dea afară 6 jucători de la FCSB, după ce fosta campioană a suferit o înfrângere dură în partida cu FC Hermannstadt, terminată cu 0-2 pentru sibieni, notează ProSport.

„O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Sunt mulți fără valoare. Am pus bază în ei, ne-au ajutat să luăm campionatul, nu dau nume, și acum nu te mai poți bază deloc pe ei”, a declarat Gigi Becali. Parcă li s-a șters fotbalul din cap. Mâine trebuie să mă întâlnesc cu Meme, să vedem câțiva jucători. Mi-i prezintă să aleg și eu. Din 3 să aleg unul, din doi unul… Numai străini. Numai și numai cu bani. Am luat vreodată jucători liberi eu? (n.r. Duarte) Nu a fost chiar liber, a avut niște probleme acolo… Jucători liberi nu iau. Arad a avut o problemă medicală și a rămas liber. Nu iau jucători liberi, decât dacă au probleme, e accidentat…”, a afirmat Gigi Becali, la PrimaSport, potrivit sursei citate.

FCSB a căzut pe locul 2 în clasament

Gigi Becali l-a titularizat inclusiv pe Ștefan Târnovanu, despre care spunea că nu va mai juca la FCSB în acest sezon. Au mai fost titulari Pantea, Ngezana, Duarte, Kiki, Arad, Lixandru, D. Popa, Alhassan, Octavian Popescu și Thiam.

După ultimele 4 rezultate din etapa 9 a play-out-ului Superligii, FCSB a căzut pe locul 2 în clasament, dar noul lider, UTA, nu are licență europeană.

FCSB joacă cu FC Botoșani pentru preliminariile de Conference League

Ca urmare, tot echipa lui Gigi Becali va juca barajul pentru preliminariile de Conference League, acasă, cu FC Botoșani.

Partida are loc pe 24 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Steaua. Învingătoarea va juca, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, meciul de baraj.

În această ediție a play-out-ului, FCSB a câștigat 4 meciuri și a obținut două remize în cele 9 partide. Cu Lucian Filip pe bancă a câștigat o singură dată, 3-1 acasă cu Petrolul.