Locuitorii din Oradea reclamă ineficiența zborurilor pe ruta Oradea – Varșovia sau Oradea – Munchen, operate de LOT și Lufthansa, unele dintre ele lansate de pe vremea când președintele CJ Bihor era Ilie Bolojan. Aceste curse sunt subvenționate de către autoritățile din Bihor.

„În urmă cu o săptămână am zburat de la Munchen la Oradea și am scris despre experiența respectivă. A fost un zbor cu un Airbus 319 dezolant de gol. Estimam atunci că gradul de ocupare a fost de sub 30%. Am primit o mulțime de răspunsuri și mesaje că a fost o excepție. Că gradul de ocupare este de obicei mult mai mare. Astăzi, am zburat de la Oradea la Munchen tot cu Lufthansa cu un Airbus A320. Pasageri și mai puțini, grad de ocupare și mai mic decât acum o săptămână. Pe multe rânduri nu există nici măcar un pasager”, a scris pe Facebook unul dintre orădenii care a zburat cu avioanele goale plătite de autoritățile din Oradea.

Pasager pe cursa Oradea Munchen: „Proiectul Air Oradea a murit în liniște, fără ca Bolojan să trebuiască să-l justifice”

Același pasager a semnalat ineficiența acestor zboruri și săptămâna trecută:

„Unde nu a avut Bolojan dreptate. Tocmai am aterizat la Oradea cu zborul Lufthansa de la Munchen.

A fost un zbor liniștit cu un avion dezolant de gol. Nu știu dacă gradul de ocupare a fost de 30%.

Este de departe zborul cu cel mai mic grad de ocupare dintre toate călătoriile mele cu companiile aeriene din grupul Lufthansa și am peste 50 de zboruri pe an cu aceste companii. Am spus-o încă din 2021 când Bolojan lansa Air Oradea, că Bihorul și Oradea nu sunt atractive pentru companiile aeriene. Mi s-a spus că nu vreau ca orașul să se dezvolte și să fie conectat. Ba da, mi-am dorit și îmi doresc în continuare acest lucru, dar anii au demonstrat din nou și din nou că am avut dreptate. Orădenii nu folosesc avionul. Proiectul Air Oradea a murit în liniște, fără ca Bolojan să trebuiască să-l justifice.

În schimb, au apărut zborurile subvenționate către Varșovia și Munchen, pe care le consider extrem de utile și le-am folosit de câteva ori. Dar eu sunt în minoritate. În schimb, orădenii se mândresc cu ele, dar nu le folosesc mai deloc”, mai scrie Liviu Sav, antreprenor din Oradea.

Cursă cu doar doi pasageri

Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor subvenționează, încă din 2024, când președintele CJ Bihor era Ilie Bolojan, mai multe curse aeriene între orașul din vestul României și Varșovia. Între timp, pe „radar” au apărut și curse spre Munchen, pe motiv că aceste că aceste zboruri ar duce la o „dezvoltare a economiei locale”. Ca atare, autoritățile din Bihor au plătit, de exemplu, în primul an de funcționare, peste 600 de mii de lei. În realitate, avioanele pe aceste curse sunt goale.

O analiză din februarie 2025 arăta că în primul an de operare a curselor LOT spre Varșovia, gradul de ocupare pe aceste zboruri a fost de 50%.

Ruta Oradea – Varșovia operată de compania publică poloneză LOT Polish Airlines a fost deschisă în iunie 2024, după ce CJ Bihor a obținut aprobarea Comisiei Europene ca zborurile să aibă regim de serviciu public obligatoriu, asumându-și subvenționarea diferenței dintre încasările pe care compania le realizează din vânzarea biletelor și cheltuielile de operare, plus un profit într-o marjă care nu poate depăși 5%. Cursele LOT au loc în baza unui contract valabil pe 4 ani, notează Bihoreanul.

Presa locală din Bihor a dezvăluit în ianuarie o situație cu adevărat șocantă.

Una dintre cursele Varșovia – Oradea din ianuarie 2026 ar fi aterizat doar cu doi pasageri, o mama și o fiică, apoi a decolat doar cu 18 persoane.