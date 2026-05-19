Pensionarii români care nu vor mai plăti CASS din luna iunie 2026. Cine se încadrează și ce documente trebuie depuse.

Casa de Pensii a publicat ordinul prin care anumite categorii de pensionari nu plătesc contribuțiile la sănătate.

De la 1 ianuarie 2025 pensiile ar fi trebuit indexate cu aproximativ 12%, iar la 1 ianuarie 2026 cu 7%, dar aceste majorări au fost amânate, scrie newsweek.ro.

Pensionarii care nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare

Introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei a complicat și mai mult situația socială.

De la 1 august 2025, pensionarii care depășesc acest prag sunt obligați să plătească CASS în valoare de 10% din suma care trece de 3.000 de lei.

Unii pensionari au chemat Guvernul în instanță și au cerut anularea CASS aplicată pensiilor și restituirea sumelor deja reținute pentru asigurările de sănătate.

CCR a fost sesizată de tribunalele din țară legat de această problemă. O categorie de pensionari a primit o veste bună: nu va mai plăti CASS la pensie.

Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au publicat în Monitorul Oficial un ordin care stabilește că, dacă un pensionar care stă într-o țară străină face dovada că este asigurat la sănătate în țara de reședință SAU într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în Confederația Elvețiană, acestuia nu i se va mai reține CASS la pensia din România.

Ce spune ordinul

„În situația în care pensionarul prevăzut la art. 1 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de ședere obișnuită sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în Confederația Elvețiană, acesta va fi exceptat de la plata contribuțiilor la Fond prevăzute de lege, dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1”, se arată în ordin.

Excepția nu se aplică însă automat. Astfel, pensionarul trebuie să solicite acest lucru și să facă dovada asigurării în statul de reședință.

Pensionarii scutiți de CASS pierd calitatea de asigurat în România.

Ei trebuie să transmită documentele casei de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de pensionari vor fi analizate de casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Pensionarii în cauză au obligația de a prezenta documente care fac dovada calității de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul respectiv.

Documente justificative

a) A1 – Certificat privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului;

b) PM/RO 101 – Certificat privind legislația aplicabilă;

c) MD/RO 101 – Certificat privind legislația aplicabilă;

d) E 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință sau documentul electronic structurat S041 – Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor – tip de risc asigurat: boală și maternitate;

e) QUE/ROU 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reședință în Québec;

f) SRB/RO 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.

Pensionarul care a câștigat în instanță

Un pensionar din Germania a scăpat definitiv de plata CASS la pensie. Ulterior a mai dat o dată în judecată Casa de Pensii pentru a obține CASS care i s-a oprit începând cu 1 august 2025.

Pensionarul din Germania a demonstrat că, dacă ai asigurare medicală în altă țară europeană și ai reședință fiscală acolo, poți fi exceptat de la plata CASS în România.

Pentru a beneficia de excepție, pensionarul a trimis documente care să ateste statutul său de rezident fiscal în Germania și faptul că este deja asigurat social în sistemul german de sănătate, precizează sursa citată.

