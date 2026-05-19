19 Mai, calendarul zilei: Natalia Oreiro împlinește 49 de ani, Diego Forlán 47. Data „decesului“ Caritas

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 19 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Natalia Oreiro este una dintre cele mai cunoscute artiste latino-americane, apreciată atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru rolurile din telenovele. S-a născut pe 19 mai 1977 în Montevideo, Uruguay, și a devenit celebră la sfârșitul anilor ‘90 datorită serialului TV Muñeca Brava, unde a interpretat rolul Milagros. Popularitatea serialului a transformat-o într-un adevărat fenomen internațional, inclusiv în Europa de Est. Pe lângă actorie, aceasta a avut succes și în muzică. Albumele sale pop-latino au fost bine primite de public, iar piesele sale au ocupat locuri importante în topurile muzicale din mai multe țări. Stilul său energic și carisma au contribuit la construirea unei cariere de durată. De-a lungul anilor, artista s-a implicat și în proiecte umanitare și sociale. În 2021, a obținut cetățenia rusă, gest care a atras atenția presei internaționale datorită popularității sale uriașe în spațiul ex-sovietic. Natalia Oreiro rămâne o figură importantă a culturii latino-americane, admirată pentru talentul, eleganța și autenticitatea sa.

Diego Forlán este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Uruguayului, recunoscut pentru tehnica sa excelentă, șuturile puternice și inteligența din teren. S-a născut pe 19 mai 1979, la Montevideo, într-o familie cu tradiție în fotbal, atât tatăl, cât și bunicul său fiind jucători profesioniști. Forlán și-a început cariera în Argentina, la Club Atlético Independiente, iar apoi a evoluat pentru cluburi importante din Europa, precum Manchester United F.C., Villarreal CF și Atlético Madrid. În Spania a avut cele mai mari succese, câștigând de două ori Gheata de Aur europeană pentru numărul impresionant de goluri marcate. Momentul de vârf al carierei sale internaționale a fost Campionatul Mondial de Fotbal 2010, din Africa de Sud, unde a condus naționala Uruguayului până în semifinale și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Golurile sale spectaculoase și evoluțiile constante l-au transformat într-un simbol al fotbalului uruguayan. După retragerea din activitate, Diego Forlán a rămas implicat în fotbal ca antrenor și ambasador sportiv, fiind apreciat pentru profesionalismul și modestia sa.

La 19 mai 1994, România asista la începutul sfârșitului celei mai mari scheme piramidale din perioada postcomunistă: prăbușirea Caritas. În acea zi, în ziarul Mesagerul transilvan a fost publicat articolul “Caritas se închide”, semnat chiar de Ioan Stoica, fondatorul jocului financiar care promitea câștiguri de opt ori mai mari decât suma depusă. În mesajul său, Stoica încerca să liniștească populația, afirmând că toți participanții își vor primi banii înapoi, deși recunoștea dificultatea situației. În realitate, sistemul se prăbușea sub propria greutate, după ce milioane de români investiseră economii întregi în speranța unui câștig rapid. Între 1990 și 1994, schema a atras participanți din toate categoriile sociale, estimările arătând că aproximativ o treime dintre gospodăriile României au fost implicate. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, în circuitul Caritas ajunsese aproape o treime din masa monetară a țării. Prăbușirea Caritas a rămas unul dintre cele mai importante episoade economice și sociale ale tranziției românești, simbol al haosului financiar și al vulnerabilității populației.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1881: Mustafa Kemal Atatürk 🇹🇷✬ ofițer militar și revoluționar turc, fondatorul Republicii Turce

🎂1890: Ho Și Min 🇻🇳🗣️ revoluționar comunist vietnamez, primul președinte și primul prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam

🎂1925: Malcolm X 🇺🇸🗣️ predicator musulman și activist pentru drepturile omului

🎂1928: Colin Chapman 🇬🇧🚗 inginer și inventator englez, fondatorul Lotus Cars

🎂1945: Pete Townshend 🇬🇧🎸 chitaristul trupei The Who

🎂1946: André the Giant 🇫🇷💪 wrestler și actor. La 12 ani avea o înălțime de 190cm și 110kg, cauza fiind acromegalia. Nu putea fi dus la școală cu autobuzul, nu avea loc. Ca adult avea 216cm si 240kg

🎂1949: Dusty Hill 🇺🇸🎸(ZZ Top) a cântat cu ZZ Top timp de peste 50 de ani; după moartea sa (2021), a fost înlocuit cu tehnicianul de chitară de lungă durată al trupei, Elwood Francis, în conformitate cu dorințele lui Hill

🎂1953: Florin Marin 🇷🇴⚽️

🎂1955: James Gosling 🇨🇦💻 fondatorul limbajului de programare Java

🎂1966: Polly Walker 🇬🇧🎬 Patriot Games (1992), Robinson Crusoe (1997), The Gambler (1997), Dark Harbor (1998), D-Tox (2002), Rome (2005 – 2007)

🎂1977: Natalia Oreiro 🇺🇾📺🎤 inclusă de revista Esquire în lista celor mai frumoase femei în viață

🎂1979: Andrea Pirlo 🇮🇹⚽️ a câștigat Campionatul Mondial din 2006 cu Italia

🎂1979: Diego Forlán 🇺🇾⚽️ desemnat jucătorul competiției la Campionatul Mondial de Fotbal 2010, în Africa de Sud. A câștigat de două ori atât Trofeul Pichichi(premiu acordat de cotidianul Marca jucătorului cu cele mai multe goluri marcate în campionat), cât și Gheata de Aur(cele mai multe goluri marcate într-un sezon fotbalistic din toate campionatele naționale ale Europei)

🎂1979: Bérénice Marlohe 🇫🇷🎬 Skyfall (2012)

🎂1992: Eleanor Tomlinson 🇬🇧🎬 Angus, Thongs and Perfect Snogging, Jack the Giant Slayer, Colette, Love Wedding Repeat

Decese 🕯

🕯️1994: Jacqueline Kennedy Onassis 🇺🇸 soția lui John F. Kennedy

Calendar 🗒️

🗒️1643: Războiul de Treizeci de Ani: Forțele franceze înving decisiv forțele spaniole în bătălia de la Rocroi, marcând sfârșitul simbolic al Spaniei și începutul hegemoniei franceze. Este cea mai grea înfrângere din istoria armatei spaniole

🗒️1802: Legiunea de onoare (Légion d’honneur) este fondată de Napoleon Bonaparte pentru a recompensa talente excelente și mari virtuți

🗒️1848: Mexicul ratifică Tratatul de la Guadalupe Hidalgo, încheind astfel războiul și cedând SUA California, Nevada, Utah și părți din alte patru state pentru suma de 15 milioane $

🗒️1897: Oscar Wilde este eliberat din închisoarea Reading Gaol

🗒️1917: Este fondat clubul norvegian de fotbal Rosenborg BK

🗒️1919: Este înființată organizația neguvernamentală „Save the Children” pentru apărarea drepturilor copilului

🗒️1919: Mustafa Kemal Atatürk aterizează la Samsun, pe coasta anatoliană a Mării Negre, inițiind ceea ce mai târziu se va numi Războiul de Independență al Turciei

🗒️1962: Madison Square Garden, New York: Are loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui John F. Kennedy. Punctul culminant este atins când Marilyn Monroe cântă celebra „Happy Birthday”

🗒️1974: Celebrul Cub Rubik a fost inventat de arhitectul maghiar Ernő Rubik. Numit inițial „Cubul Magic”, el a fost redenumit „Cubul lui Rubik” de compania Ideal Toys care l-a comercializat din 1980, când a câștigat premiul „Cel mai bun joc problemă” la Jocul Anului în Germania. Este cel mai popular joc din lume, cu peste 450 de milioane de cuburi vândute până în 2020

🗒️1994: Data „decesului“ Caritas. În acea zi a apărut în „Mesagerul transilvan“ articolul semnat de însuşi Ioan Stoica intitulat: „Caritas se închide“. Stoica spunea că toţi românii vor primi înapoi banii depuşi: „Lucrarea aceasta este deosebit de grea şi îmi este greu să apreciez când se va termina“. Presa vremii susţinea că Ioan Stoica a scris articolul de adio plângând. Caritas a fost cea mai mare schemă piramidală dintre cele care au apărut în România între 1990 și 1994, depășind prin amploarea sa și jocurile similare, care au apărut în țările est-europene, cu excepția Rusiei. Creat de contabilul Ioan Stoica din Brașov. S-a estimat că circa o treime din gospodăriile românești au participat la uriașa înșelătorie. Însuși Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, aprecia că în joc se rulase cam o treime din masa monetară a țării.

🗒️2007: Are loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, în urma căruia 74,48% din voturile exprimate sunt împotriva demiterii președintelui

🗒️2009: O echipă de cercetători condusă de paleontologul norvegian Jørn H. Hurum a publicat prima descriere a „Darwinius masillae”, scheletul fosilizat al unei maimuțe vechi de 47 de milioane de ani, despre care se susține că reprezintă veriga lipsă în evoluția rasei umane

🗒️2016: Un avion Airbus A320 operat de EgyptAir se prăbușește în Marea Mediterană, omorând toți cei 56 de pasageri și 10 membri ai echipajului

🗒️2018: La capela St George de la Palatul Windsor are loc căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle

