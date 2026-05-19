Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald’s

Inflația și scăderea puterii de cumpărare au schimbat radical comportamentul românilor. Tot mai mulți renunță la restaurantele clasice și merg acum pe variante mai ieftine – shaormerii și lanțuri de fast-food.

Rezultatul este un paradox, după cum remarcă și Ziarul Financiar: criza lovește puternic bugetul omului de rând, dar industria fast-food traversează o perioadă înfloritoare.

Dristor Kebap a avut cel mai bun an din istorie

Dristor Kebap este cea mai cunoscută shaormerie din Capitală. Firma a raportat pentru 2025 cel mai bun an de la înființare: și-a dublat afacerile! Anul trecut, veniturile au depășit pragul de 84 de milioane de lei, cu aproape 17% peste nivelul din 2024. Așadar, într-un context economic atât de dificil, marcat de inflație ridicată și consum prudent, această afacere se dovedește a fi una de succes.

De altfel, arată sursa citată, tocmai presiunea financiară resimțită îi determină pe mulți români să înlocuiască mesele la restaurantele tradiționale cu astfel de alternative.

Brandul Dristor Kebap a fost înființat în 1999 ca o mică afacere de familie de către antreprenorul Fatih Kazim Pakcan. Astăzi, operează 10 unități, una dintre ele deschisă în Ploiești. Compania are aproximativ 200 de angajați. În paralel, businessul familiei s-a extins și în zona de producție, prin Dristor Kebap Factory, specializată în procesarea și conservarea cărnii.

McDonald’s, „refugiu” pentru românul prudent

Dar nu doar shaormeriile traversează o perioadă bună. Gigantul american McDonald’s a decis să accelereze investițiile pe piața locală, semn că acest segment rămâne unul extrem de profitabil. ZF scrie că McDonald’s pregătește investiții de 400 de milioane de lei în următorii trei ani, într-o campanie de extindere națională fără precedent. Pe lângă asta, se au în vedere modernizarea și digitalizarea restaurantelor din rețea.

În prezent, McDonald’s deține 115 puncte în 34 de orașe din România și pregătește noi deschideri în 2026. Prima inaugurare: un restaurant drive-thru în Florești, județul Cluj.

Anul trecut, afacerile McDonald’s au crescut cu 12%, până la 2,25 miliarde de lei.

„Rezultatele din 2025 arată că direcţia în care mergem este cea potrivită, având o performanţă solidă, chiar şi într-un context plin de provocări. Am continuat să investim constant – în restaurante, în soluţii digitale şi în experienţa clienţilor – şi vom face acelaşi lucru şi în 2026. Ne dorim să creştem în continuare într-un mod sustenabil”, a declarat Valentin Truţă, director general al firmei care operează McDonald’s.

Analizând aceste date, vedem că, deși este criză, românii nu au renunțat complet la ieșitul în oraș, doar și-au schimbat prioritățile. Acum, mesele rapide și mai ieftine câștigă teren în fața restaurantelor clasice, unde prețurile au crescut constant în ultimii ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”

Orașul din România în care se comandă peste 10.000 de shaorma pe zi. „Și asta e doar așa, rotunjit. Cifra ar putea fi mai mare”

Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani