Prima pagină » Actualitate » Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald’s

Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald’s

Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald's
Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald's / Sursa FOTO: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Inflația și scăderea puterii de cumpărare au schimbat radical comportamentul românilor. Tot mai mulți renunță la restaurantele clasice și merg acum pe variante mai ieftine – shaormerii și lanțuri de fast-food.

Rezultatul este un paradox, după cum remarcă și Ziarul Financiar: criza lovește puternic bugetul omului de rând, dar industria fast-food traversează o perioadă înfloritoare.

Dristor Kebap a avut cel mai bun an din istorie

Dristor Kebap este cea mai cunoscută shaormerie din Capitală. Firma a raportat pentru 2025 cel mai bun an de la înființare: și-a dublat afacerile! Anul trecut, veniturile au depășit pragul de 84 de milioane de lei, cu aproape 17% peste nivelul din 2024. Așadar, într-un context economic atât de dificil, marcat de inflație ridicată și consum prudent, această afacere se dovedește a fi una de succes.

De altfel, arată sursa citată, tocmai presiunea financiară resimțită îi determină pe mulți români să înlocuiască mesele la restaurantele tradiționale cu astfel de alternative.

Brandul Dristor Kebap a fost înființat în 1999 ca o mică afacere de familie de către antreprenorul Fatih Kazim Pakcan. Astăzi, operează 10 unități, una dintre ele deschisă în Ploiești. Compania are aproximativ 200 de angajați. În paralel, businessul familiei s-a extins și în zona de producție, prin Dristor Kebap Factory, specializată în procesarea și conservarea cărnii.

McDonald’s, „refugiu” pentru  românul prudent

Dar nu doar shaormeriile traversează o perioadă bună. Gigantul american McDonald’s a decis să accelereze investițiile pe piața locală, semn că acest segment rămâne unul extrem de profitabil. ZF scrie că McDonald’s pregătește investiții de 400 de milioane de lei în următorii trei ani, într-o campanie de extindere națională fără precedent. Pe lângă asta, se au în vedere modernizarea și digitalizarea restaurantelor din rețea.

În prezent, McDonald’s deține 115 puncte în 34 de orașe din România și pregătește noi deschideri în 2026. Prima inaugurare: un restaurant drive-thru în Florești, județul Cluj.

Anul trecut, afacerile McDonald’s au crescut cu 12%, până la 2,25 miliarde de lei.

„Rezultatele din 2025 arată că direcţia în care mergem este cea potrivită, având o performanţă solidă, chiar şi într-un context plin de provocări. Am continuat să investim constant – în restaurante, în soluţii digitale şi în experienţa clienţilor – şi vom face acelaşi lucru şi în 2026. Ne dorim să creştem în continuare într-un mod sustenabil”, a declarat Valentin Truţă, director general al firmei care operează McDonald’s.

Analizând aceste date, vedem că, deși este criză, românii nu au renunțat complet la ieșitul în oraș, doar și-au schimbat prioritățile. Acum, mesele rapide și mai ieftine câștigă teren în fața restaurantelor clasice, unde prețurile au crescut constant în ultimii ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”

Orașul din România în care se comandă peste 10.000 de shaorma pe zi. „Și asta e doar așa, rotunjit. Cifra ar putea fi mai mare”

Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
09:04
Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
FINANȚE Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
09:03
Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
JUSTIȚIE O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare
08:52
O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare
ALERTĂ Britanicii, avertizați înainte de călătorii după răspândirea rapidă a unei boli în Europa și Asia. România, pe listă
08:42
Britanicii, avertizați înainte de călătorii după răspândirea rapidă a unei boli în Europa și Asia. România, pe listă
FINANCIAR Calcul complet. Ce ar fi însemnat dacă România ar fi câștigat: Cât ne-ar costa organizarea Eurovision 2027, în total. Cine suportă cheltuielile
08:34
Calcul complet. Ce ar fi însemnat dacă România ar fi câștigat: Cât ne-ar costa organizarea Eurovision 2027, în total. Cine suportă cheltuielile
FLASH NEWS Record absolut pentru o operă de Brâncuși. “Danaidă” a fost vândută la New York cu peste 100 de milioane de dolari
08:24
Record absolut pentru o operă de Brâncuși. “Danaidă” a fost vândută la New York cu peste 100 de milioane de dolari
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
România MAGA sau România europeană? Sfatul de la Oxford, după un an de mandat al lui Nicușor Dan: „Acest lucru trebuie prevenit”
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat combustibil curat pe bază de hidrogen
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
09:26
Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
EDUCAȚIE Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
09:16
Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
FLASH NEWS Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
09:12
Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
APĂRARE SUA aprobă un contract militar uriaș cu Coreea de Sud. Seulul cumpără elicoptere anti-submarin „Seahawk” de 4,2 miliarde de dolari
08:45
SUA aprobă un contract militar uriaș cu Coreea de Sud. Seulul cumpără elicoptere anti-submarin „Seahawk” de 4,2 miliarde de dolari
FLASH NEWS Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier
08:39
Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier
DOCUMENT Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților
08:30
Întâlnire de taină între Lia Savonea, procurorul general Cristina Chiriac și președintele CSM, pentru majorarea salariilor magistraților

Cele mai noi

Trimite acest link pe