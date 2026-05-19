Călin Georgescu: „Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit despre credință și importanța rugăciunii în această perioadă tulburată pentru poporul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre Biserică și credință. În viziunea sa, taina rugăciunii s-a împuternicit. El îi sfătuiește pe români să se roage în continuare în aceste vremuri de incertitudine politică și economică.
„S-a împuternicit foarte serios, a fost rugăciunea făcută de poporul român. Și asta contează foarte mult. Asta le-am cerut și eu, i-am rugat. Rugați-vă, pentru că este un lucru normal, firesc.”
Invitatul susține că Biserica a fost întotdeauna coloana vertebrală a țării, încă din cele mai vechi timpuri. Acesta sugerează că poporul român se poate împuternici singur prin credință și rugăciune, indiferent de cât de grele sunt vremurile.
„Mai mult de atât, să știți, în toată istoria țării noastre, de la Ștefan cel Mare până astăzi, Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii, a neamului românesc. Și așa a trebuit să rămână. Nu a fost altcumva.”