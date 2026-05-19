Călin Georgescu: „Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit despre credință și importanța rugăciunii în această perioadă tulburată pentru poporul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre Biserică și credință. În viziunea sa, taina rugăciunii s-a împuternicit. El îi sfătuiește pe români să se roage în continuare în aceste vremuri de incertitudine politică și economică.

„S-a împuternicit foarte serios, a fost rugăciunea făcută de poporul român. Și asta contează foarte mult. Asta le-am cerut și eu, i-am rugat. Rugați-vă, pentru că este un lucru normal, firesc.”

Călin Georgescu: „De la Ștefan cel Mare până astăzi, Biserica a fost coloana vertebrală a țării și așa trebuie să rămână ”

Invitatul susține că Biserica a fost întotdeauna coloana vertebrală a țării, încă din cele mai vechi timpuri. Acesta sugerează că poporul român se poate împuternici singur prin credință și rugăciune, indiferent de cât de grele sunt vremurile.