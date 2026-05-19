Prima pagină » Știri politice » Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier

Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier

Ponta:
Galerie Foto 4
Ponta: "Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?". Datele care l-au alarmat pe fostul premier
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Victor Ponta a analizat datele emise de Institutul Național de Statistică (INS) privind rata anuală a inflației, precum și cele legate de numărul de companii care nu mai reușesc să își achite contribuțiile către stat. Acest număr se află într-o continuă creștere.

Potrivit datelor furnizate de INS, peste 47.000 de firme nu și-au achitat contribuțiile către stat. Restanțele sunt în valoare de 77 de miliarde de lei. Numărul companiilor a crescut cu circa 2.000, față de trimestrul trecut. De altfel, rata anuală a inflației a crescut la 10,7% în aprilie 2026, față de 9,9% în luna martie.

Mesajul lui Victor Ponta, azi, 19 mai 2026

Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”

„Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?

Numărul firmelor care nu reușesc să-și mai achite contribuțiile către stat, dar și al celor care au intrat deja în insolvență sau chiar în faliment este în continuă creștere. Peste 47.000 de companii au restanțe la stat în valoare de 77 de miliarde de lei, cu aproape 2.000 de companii în plus față de trimestrul trecut, arată datele Institutului Național de Statistică.

Rata anuală a inflației a crescut la 10,7% în aprilie 2026, față de 9,9% în luna martie, ceea ce înseamnă prețuri mai mari pentru materii prime, utilități, transport și tot ce ține de lanțul de producție. Însă, în realitate, creșterile resimțite de antreprenori pot fi chiar de aproape 20%. Economia încetinește, iar mediul privat se prăbușește. «Sunt companii care nu mai fac profit de peste un an»”, se arată în postarea lui Victor Ponta, pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
09:26
Ciprian Ciucu a cerut STB să vină cu un plan de reorganizare: „Prostul cu banii e de la București / Nu creștem biletul, fără să ne reformăm”
SCANDALOS Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
06:30
Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
VIDEO Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”
22:58
Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”
REACȚIE Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”
22:17
Ciprian Ciucu, după ce Sorin Grindeanu l-a numit „zombi politic” pe Ilie Bolojan: „Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism”
FLASH NEWS Grindeanu acuză: „Bolojan nu a luat în calcul măsurile de relansare economică”
21:19
Grindeanu acuză: „Bolojan nu a luat în calcul măsurile de relansare economică”
EVENIMENT Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
21:00
Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
România MAGA sau România europeană? Sfatul de la Oxford, după un an de mandat al lui Nicușor Dan: „Acest lucru trebuie prevenit”
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat combustibil curat pe bază de hidrogen
EDUCAȚIE Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
09:16
Elevii de clasa a IV-a susțin astăzi proba la Limbă și comunicare în cadrul Evaluării Naționale 2026
FLASH NEWS Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
09:12
Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei
MEDIU Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
09:04
Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”
FINANȚE Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
09:03
Alexandru Nazare avertizează asupra datei de 31 iulie: „Un nou test de credibilitate economică”
JUSTIȚIE O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare
08:52
O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare
APĂRARE SUA aprobă un contract militar uriaș cu Coreea de Sud. Seulul cumpără elicoptere anti-submarin „Seahawk” de 4,2 miliarde de dolari
08:45
SUA aprobă un contract militar uriaș cu Coreea de Sud. Seulul cumpără elicoptere anti-submarin „Seahawk” de 4,2 miliarde de dolari

Cele mai noi

Trimite acest link pe