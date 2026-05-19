Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”. Datele care l-au alarmat pe fostul premier

Ponta: „Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?”

„Ce grabă este să punem un guvern competent în economie?

Numărul firmelor care nu reușesc să-și mai achite contribuțiile către stat, dar și al celor care au intrat deja în insolvență sau chiar în faliment este în continuă creștere. Peste 47.000 de companii au restanțe la stat în valoare de 77 de miliarde de lei, cu aproape 2.000 de companii în plus față de trimestrul trecut, arată datele Institutului Național de Statistică.

Rata anuală a inflației a crescut la 10,7% în aprilie 2026, față de 9,9% în luna martie, ceea ce înseamnă prețuri mai mari pentru materii prime, utilități, transport și tot ce ține de lanțul de producție. Însă, în realitate, creșterile resimțite de antreprenori pot fi chiar de aproape 20%. Economia încetinește, iar mediul privat se prăbușește. «Sunt companii care nu mai fac profit de peste un an»”, se arată în postarea lui Victor Ponta, pe Facebook.

