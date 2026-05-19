O stea la recenziile Google = 10.000 de euro daune. Dreptul la imagine proprie vs. libera exprimare

O stea dintr-o recenzie online a fost „evaluată” de o avocată la 10.000 de euro.

Avocata l-a dat în judecată pe fiul unei foste cliente, cerând oblogarea acestuia la plata de daune, ca și la ștergerea comentariului negativ la adresa activității sale, scrie Ziarul de Iași.

Magistrații Tribunalului au avut de instrumentat un caz bizar, care pune în balanță dreptul la imagine cu cel la libera exprimare.

În acțiunea înaintată Tribunalului, L.L. a arătat că încheiase cu F.B.A. un contract de asistență juridică într-un dosar în care mama acestuia figura ca pârâtă. Invocase în întâmpinare prescripția dreptului la acțiune, dar excepția fusese respinsă de instanță, iar femeia pierduse procesul. Ulterior, după ce începuse executarea silită, femeia apelase la alt avocat pentru a o reprezenta. După ce F.B.A. primise hotărârea judecătorească, îi scrisese avocatei, acuzând-o că nu adusese nicio probă în apărarea mamei sale.

După o discuție telefonică între avocată și F.B.A., acesta postase o recenzie pe pagina ei de Google. Îi acordase o singură stea, din cinci posibile, și adăugase un comentariu pe care L.L. îl considera denigrator. Fiind publică, recenzia îi aducea prejudicii de imagine, făcându-i pe potențialii clienți să apeleze la alt avocat. L.L. a arătat că pe pagina sa fuseseră postate 84 de recenzii.

Cele mai multe erau favorabile, nota paginii pe ansamblu fiind de 4,8.

