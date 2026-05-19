Calcul complet. Ce ar fi însemnat dacă România ar fi câștigat: Cât ne-ar costa organizarea Eurovision 2027, în total. Cine suportă cheltuielile.

Alexandra Căpitănescu a fost la un pas să câștige Eurovision, după ce a cucerit locul III în celebrul concurs muzical. Bucuria ar fi fost mare în toată țara, dar apoi ar fi venit „nota de plată”.

România ar fi trebuit să organizeze și să găzduiască, nici mai mult, nici mai puțin, Eurovision 2027.

Cât costă organizarea Eurovision, de fapt

Costurile de producție și tehnice (TVR + EBU + Guvern)

Producția TV și scenografia costă între 12 milioane și 15 milioane euro. Aici sunt incluse designul scenei, ecranele LED, sistemele complexe de iluminat, grafica, regia, echipamentele de transmisie UHD/4K și personalul tehnic de specialitate.

Închirierea și adaptarea Arenei Naționale ar fi costat 2-3 milioane de euro. Spațiul trebuie blocat complet timp de 6-8 săptămâni, pentru construcție, repetiții și demontare.

Logistica și infrastructura orașului (Primăria)

Securitatea și transportul public ar fi ajuns la 2,5 – 4 milioane euro. Măsuri speciale de securitate acordate delegațiilor oficiale, paza Arenei, brandingul orașului și transportul dedicat pentru fani și jurnaliști, toate aceste lucruri costă foarte mult.

Eurovision Village și evenimentele conexe ar fi însemnat încă 1,5 – 2 milioane euro. Zona oficială pentru fani, ecrane gigant în Capitală, petrecerile de deschidere (Red Carpet) și logistica pentru centrul de presă (care adună la un loc peste 1.000 de jurnaliști).

Personal, promovare și costuri administrative (TVR)

2 milioane de euro ar fi fost alocate pentru cazări, delegații și staff. Producția implică sute de oameni din afara țării, care trebuie cazați și plătiți pe parcursul mai multor săptămâni.

Totodată, 1 milion de euro ar fi finanțat marketingul, PR-ul și promovarea internațională.

În total, costurile ar ajunge la 25 – 35 milioane euro.

Cât ar fi plătit statul român, de fapt

EBU (Uniunea Europeană de Radio și Televiziune) și veniturile comerciale acoperă o parte semnificativă din costuri.

Contribuția EBU și taxele de participare plătite de țări ajung la 6 milioane euro.

Vânzările de bilete și sponsorizările asigură încă 6-8 milioane euro.

În consecință, din totalul celor 30 milioane euro, aproximativ 14 milioane euro se autofinanțează.

Factura rămasă de plată pentru statul român, împărțită între Guvern/TVR și Primăria orașului gazdă) ar fi fost de circa 15-18 milioane euro.

Suma ar fi reprezentat costul net direct suportat din banii publici pentru organizarea întregului eveniment.

