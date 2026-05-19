Alertă în flancul estic NATO: Rusia și Belarus fac exerciții comune cu arme nucleare. Tensiunile cresc la granița Ucrainei

Rusia și Belarus au desfășurat exerciții militare comune pentru simularea utilizării armelor nucleare tactice. Manevrele au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune și al avertismentelor lansate de Ucraina privind o posibilă nouă ofensivă din nord.

Rusia și Belarus au organizat luni exerciții militare comune care vizează simularea utilizării armelor nucleare rusești, într-un nou semnal de escaladare a tensiunilor de securitate din Europa de Est, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Belarus, care a precizat că exercițiile includ pregătirea forțelor pentru utilizarea muniției nucleare în cooperare cu armata rusă.

„În timpul exercițiului, se preconizează exersarea aspectelor legate de livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă”, a transmis Ministerul Apărării din Belarus.

La manevre participă forțele aeriene și trupele de rachete ale celor două state.

Rusia își consolidează umbrela nucleară în Belarus

Exercițiile au loc după ce Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus rachetele hipersonice Oreshnik, cele mai noi arme cu capacitate nucleară din arsenalul Moscovei. Tot în 2024, Kremlinul a publicat o doctrină nucleară revizuită prin care Belarus a fost inclus oficial sub protecția nucleară a Rusiei.

Autoritățile de la Minsk au încercat să minimizeze impactul exercițiilor asupra securității regionale.

„Exercițiul programat nu este îndreptat împotriva țărilor terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune”, a precizat Ministerul Apărării din Belarus într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, exercițiile sporesc tensiunile dintre Rusia și NATO, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să genereze temeri privind extinderea conflictului.

Zelenski avertizează asupra unei posibile ofensive din Belarus

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat consolidarea frontierei de nord cu Belarus, susținând că Rusia pregătește o posibilă nouă ofensivă din această zonă. Kievul se teme că Moscova încearcă să atragă și mai mult Belarusul în conflictul militar început în 2022.

Belarus a fost folosit de armata rusă drept punct strategic pentru lansarea invaziei asupra Ucrainei în primele zile ale războiului. Kremlinul a respins însă acuzațiile formulate de Zelenski.

„O încercare de incitare suplimentară”, a transmis luni Moscova, referindu-se la declarațiile liderului ucrainean.

Belarusul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei. Țara este condusă de peste trei decenii de dictatorul Alexander Lukașenko și depinde în mare măsură de Moscova din punct de vedere economic, politic și militar.

