Autoritățile din Iași ar fi găsit sursa mirosului oribil care a „paralizat” două cartiere. Locatară: „S-a impregnat în casă, în sufletele noastre”

În urma valului de reclamații venite din cartierele Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân, autoritățile de mediu susțin că au identificat sursa mirosurilor pestilențiale care au „paralizat” nasul celor care stau în zona de vest a orașului.

Cocnluzia a fost transmisă gazetarilor de la Ziarul de Iași, după monitorizări desfășurate timp de o lună.

Direcția Județeană de Mediu afirmă că nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor admise pentru poluanții monitorizați.

Pe de altă parte, Garda de Mediu recunoaște existența unui „miros specific amestecului de gaze de canalizare”.

Instituțiile arată cu degetul spre rețeaua de canalizare stradală și infrastructura degradată a unor blocuri de locuințe.

Zeci de locuitori din cartierul Alexandru cel Bun s-au plâns că trăiesc „cu un miros toxic greu de suportat care le invadează apartamentele, ziua și noaptea”.

În martie, o locatară din zona Basarabi spunea că suferă o „tortură olfactivă” și mirosul „s-a impregnat în apartament, în pereți, mobilă și în sufletele noastre”.

Citește continuarea pe Ziarul de Iași

Sursa foto: Ziarul de Iași