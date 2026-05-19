Britanicii, avertizați înainte de călătorii după răspândirea rapidă a unei boli în Europa și Asia. România, pe listă

Britanicii care își pregătesc vacanțele de vară au primit o alertă de călătorie, după creșterea numărului de cazuri de rujeolă în mai multe zone din Europa și Asia. Autoritățile le recomandă turiștilor să verifice dacă sunt la zi cu vaccinurile înainte de plecare.

Avertisment pentru turiștii care pleacă în vacanță

Potrivit publicației Express, britanicii care intenționează să călătorească în străinătate în această vară sunt sfătuiți să se asigure că au schema completă de vaccinare și dozele de rapel recomandate.

Avertizarea vine în contextul unei creșteri a cazurilor de rujeolă la nivel global, inclusiv în mai multe state europene.

Rujeola este o boală virală extrem de contagioasă, care se manifestă prin simptome asemănătoare răcelii, ochi roșii și erupții cutanate specifice. În formele severe, poate provoca meningită, convulsii sau chiar deces.

Experții britanici recomandă vaccinarea

Într-o actualizare publicată pe platforma Travel Health Pro, specialiștii au atras atenția asupra extinderii focarelor de rujeolă în mai multe regiuni ale lumii.

„Călătorii ar trebui să fie la zi cu cursurile de vaccinare de rutină și rapelurile, așa cum se recomandă în Marea Britanie. Aceste vaccinuri includ, de exemplu, vaccinul împotriva rujeolei-oreionului (ROR). Rujeola reprezintă un risc în multe țări și s-a înregistrat o creștere a cazurilor și focarelor de rujeolă raportate la nivel mondial, inclusiv în anumite părți ale Africii, Asiei, Europei și Americii, inclusiv Canada și Statele Unite”, scrie în documentul experților britanici.

România, printre țările unde au fost raportate decese

Experții britanici citează date ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), potrivit cărora, după 1 aprilie 2025, în statele Uniunii Europene au fost înregistrate 3.607 cazuri de rujeolă.

Conform statisticilor, 78% dintre persoanele infectate nu erau vaccinate, iar cinci pacienți au murit.

„În perioada de 12 luni, cinci decese (rata mortalității: 0,139%) atribuibile rujeolei au fost raportate către ECDC de către Franța (trei), Olanda (unul) și România (unul)”, mai scrie în documentul citat de britanici.

Britanicii au analizat și un raport realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF, care arată că Europa a înregistrat în 2024 cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din 1997 până în prezent. Potrivit raportului, anul trecut au fost raportate 127.350 de cazuri de rujeolă în Europa, dublu față de 2023. Specialiștii pun răspândirea bolii pe seama scăderii ratelor de vaccinare.

