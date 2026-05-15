Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit

Un avion medical de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o zonă montană dificilă din statul american New Mexico. Toate cele patru persoane aflate la bord au murit, iar impactul a provocat un incendiu de vegetație extins rapid de vântul puternic.

Un avion medical de mici dimensiuni s-a prăbușit joi într-un lanț muntos din statul american New Mexico, provocând moartea tuturor celor patru persoane aflate la bord, potrivit autorităților citate de Associated Press.

Aeronava efectua o misiune de transport medical și fusese declarată dispărută după pierderea contactului radio și radar.

Epava a fost descoperită joi dimineață într-o zonă abruptă și stâncoasă, greu accesibilă, iar echipele de intervenție au fost nevoite să parcurgă pe jos o parte din traseu pentru a ajunge la locul accidentului.

Victimele erau membri ai echipajului de zbor și personal medical aflat la bordul aeronavei.

Impactul cu solul a declanșat un incendiu puternic

Prăbușirea avionului a declanșat și un incendiu de vegetație care s-a extins rapid din cauza vântului puternic. Până la prânz, focul ajunsese să afecteze aproximativ 14 hectare de teren, iar autoritățile au anunțat că situația este tratată cu maximă seriozitate. Agențiile locale au colaborat cu Serviciul Forestier al Statelor Unite pentru limitarea incendiului și protejarea zonelor din apropiere.

Avionul decolase de la Roswell Air Center și urma să ajungă la Aeroportul Regional Sierra Blanca, potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA).

Deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută. Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor au deschis o investigație pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragedia.

Autoritățile americane urmează să analizeze datele de zbor, comunicațiile și condițiile meteorologice din momentul prăbușirii.

