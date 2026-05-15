Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”

Președintele Donald Trump a declarat că ar prefera ca Statele Unite să recupereze uraniul îmbogățit al Iranului, afirmând că acest lucru l-ar face să se simtă „mai bine”. Liderul american a vorbit și despre posibilitatea unor noi bombardamente asupra instalațiilor iraniene.
Președintele Donald Trump a făcut noi declarații controversate privind programul nuclear iranian, afirmând că și-ar dori ca Statele Unite să intre în posesia uraniului îmbogățit al Iranului, scrie Reuters.
Într-un interviu acordat postului Fox News și înregistrat la Beijing, unde se află într-o vizită oficială, liderul de la Casa Albă a spus că ar avea mai multă încredere dacă materialul nuclear iranian ar fi sub control american.
„Aş prefera să-l am. M-aş simţi mai bine dacă l-aş avea (…), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relaţii publice decât de orice altceva”, a declarat Trump.
Afirmațiile vin într-un context tensionat privind programul nuclear al Iranului și la doar câteva luni după atacurile lansate de Statele Unite în 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene.
În timpul interviului, liderul american a sugerat că Washingtonul ar putea recurge din nou la acțiuni militare împotriva infrastructurii nucleare iraniene.
„Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou”, a spus Trump, referindu-se la operațiunile militare desfășurate anul trecut.
„Uneori, Trump a afirmat că materialul nuclear ar fi inaccesibil, deoarece instalațiile iraniene sunt îngropate sub dărâmături după bombardamente și doar China sau SUA le pot recupera. Au o mulțime de probleme cu conducerea, dar, dar Sean, i-am spus, noi vom fi cei afectați de norul radioactiv. El a spus: „Sunt doar două țări care pot fi afectate. Care? Voi și China.”
Nimeni altcineva nu are tehnologia necesară. I-am spus: „De ce spui asta?” El a răspuns: „Pentru că, atunci când ați lovit chestia aia, întregul munte s-a prăbușit peste ea.” I-am spus: „Deci vrei să spui că noi… noi chiar am lovit-o bine, nu-i așa?” El a spus: „Nicio țară normală nu ar putea face asta; singurele două țări care pot coborî și obține asta sunteți voi și China.”
Este foarte interesant pentru că CNN spunea: „Ei bine, poate nu a fost lovit atât de rău.” A fost lovit. Și ce au făcut ei a fost să le ia o mare parte din merite acelor piloți minunați de B-2 și submarinelor Tomahawk. Și, știi, am avut submarinul care a lansat rachete Tomahawk acolo, 30 de rachete Tomahawk. L-am distrus complet. Și înainte ca piloții să se întoarcă, îmi amintesc că CNN spunea: „Ei bine, poate că nu a fost lovit atât de grav”.
Poate că nu a fost, ei nici măcar nu știau nimic. Și spuneau că persoana de la vârf mi-a spus: „Sunt două țări care pot face asta. Noi nu putem, chiar dacă am vrea, pentru că nu avem tehnologia sau echipamentul necesar. Au spus noi și China. Este foarte interesant”, a afirmat Trump.
Sursa video – X/@FoxNews