Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”

Președintele Donald Trump a declarat că ar prefera ca Statele Unite să recupereze uraniul îmbogățit al Iranului, afirmând că acest lucru l-ar face să se simtă „mai bine”. Liderul american a vorbit și despre posibilitatea unor noi bombardamente asupra instalațiilor iraniene.

Președintele Donald Trump a făcut noi declarații controversate privind programul nuclear iranian, afirmând că și-ar dori ca Statele Unite să intre în posesia uraniului îmbogățit al Iranului, scrie Reuters.

Într-un interviu acordat postului Fox News și înregistrat la Beijing, unde se află într-o vizită oficială, liderul de la Casa Albă a spus că ar avea mai multă încredere dacă materialul nuclear iranian ar fi sub control american.

„Aş prefera să-l am. M-aş simţi mai bine dacă l-aş avea (…), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relaţii publice decât de orice altceva”, a declarat Trump.

Afirmațiile vin într-un context tensionat privind programul nuclear al Iranului și la doar câteva luni după atacurile lansate de Statele Unite în 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene.

Trump evocă posibilitatea unor noi bombardamente

În timpul interviului, liderul american a sugerat că Washingtonul ar putea recurge din nou la acțiuni militare împotriva infrastructurii nucleare iraniene.

„Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou”, a spus Trump, referindu-se la operațiunile militare desfășurate anul trecut. „Uneori, Trump a afirmat că materialul nuclear ar fi inaccesibil, deoarece instalațiile iraniene sunt îngropate sub dărâmături după bombardamente și doar China sau SUA le pot recupera. Au o mulțime de probleme cu conducerea, dar, dar Sean, i-am spus, noi vom fi cei afectați de norul radioactiv. El a spus: „Sunt doar două țări care pot fi afectate. Care? Voi și China.” Nimeni altcineva nu are tehnologia necesară. I-am spus: „De ce spui asta?” El a răspuns: „Pentru că, atunci când ați lovit chestia aia, întregul munte s-a prăbușit peste ea.” I-am spus: „Deci vrei să spui că noi… noi chiar am lovit-o bine, nu-i așa?” El a spus: „Nicio țară normală nu ar putea face asta; singurele două țări care pot coborî și obține asta sunteți voi și China.” Este foarte interesant pentru că CNN spunea: „Ei bine, poate nu a fost lovit atât de rău.” A fost lovit. Și ce au făcut ei a fost să le ia o mare parte din merite acelor piloți minunați de B-2 și submarinelor Tomahawk. Și, știi, am avut submarinul care a lansat rachete Tomahawk acolo, 30 de rachete Tomahawk. L-am distrus complet. Și înainte ca piloții să se întoarcă, îmi amintesc că CNN spunea: „Ei bine, poate că nu a fost lovit atât de grav”. Poate că nu a fost, ei nici măcar nu știau nimic. Și spuneau că persoana de la vârf mi-a spus: „Sunt două țări care pot face asta. Noi nu putem, chiar dacă am vrea, pentru că nu avem tehnologia sau echipamentul necesar. Au spus noi și China. Este foarte interesant”, a afirmat Trump.

Sursa video – X/@FoxNews

