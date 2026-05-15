Prima pagină » Știri externe » Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”

Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”

Mihai Tănase
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Donald Trump a declarat că ar prefera ca Statele Unite să recupereze uraniul îmbogățit al Iranului, afirmând că acest lucru l-ar face să se simtă „mai bine”. Liderul american a vorbit și despre posibilitatea unor noi bombardamente asupra instalațiilor iraniene.

Președintele Donald Trump a făcut noi declarații controversate privind programul nuclear iranian, afirmând că și-ar dori ca Statele Unite să intre în posesia uraniului îmbogățit al Iranului, scrie Reuters.

Donald Trump - Foto - Mediafax

Donald Trump – Foto – Mediafax

Într-un interviu acordat postului Fox News și înregistrat la Beijing, unde se află într-o vizită oficială, liderul de la Casa Albă a spus că ar avea mai multă încredere dacă materialul nuclear iranian ar fi sub control american.

„Aş prefera să-l am. M-aş simţi mai bine dacă l-aş avea (…), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relaţii publice decât de orice altceva”, a declarat Trump.

Afirmațiile vin într-un context tensionat privind programul nuclear al Iranului și la doar câteva luni după atacurile lansate de Statele Unite în 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene.

Trump evocă posibilitatea unor noi bombardamente

În timpul interviului, liderul american a sugerat că Washingtonul ar putea recurge din nou la acțiuni militare împotriva infrastructurii nucleare iraniene.

„Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou”, a spus Trump, referindu-se la operațiunile militare desfășurate anul trecut.

„Uneori, Trump a afirmat că materialul nuclear ar fi inaccesibil, deoarece instalațiile iraniene sunt îngropate sub dărâmături după bombardamente și doar China sau SUA le pot recupera. Au o mulțime de probleme cu conducerea, dar, dar Sean, i-am spus, noi vom fi cei afectați de norul radioactiv. El a spus: „Sunt doar două țări care pot fi afectate. Care? Voi și China.”

Nimeni altcineva nu are tehnologia necesară. I-am spus: „De ce spui asta?” El a răspuns: „Pentru că, atunci când ați lovit chestia aia, întregul munte s-a prăbușit peste ea.” I-am spus: „Deci vrei să spui că noi… noi chiar am lovit-o bine, nu-i așa?” El a spus: „Nicio țară normală nu ar putea face asta; singurele două țări care pot coborî și obține asta sunteți voi și China.”

Este foarte interesant pentru că CNN spunea: „Ei bine, poate nu a fost lovit atât de rău.” A fost lovit. Și ce au făcut ei a fost să le ia o mare parte din merite acelor piloți minunați de B-2 și submarinelor Tomahawk. Și, știi, am avut submarinul care a lansat rachete Tomahawk acolo, 30 de rachete Tomahawk. L-am distrus complet. Și înainte ca piloții să se întoarcă, îmi amintesc că CNN spunea: „Ei bine, poate că nu a fost lovit atât de grav”.

Poate că nu a fost, ei nici măcar nu știau nimic. Și spuneau că persoana de la vârf mi-a spus: „Sunt două țări care pot face asta. Noi nu putem, chiar dacă am vrea, pentru că nu avem tehnologia sau echipamentul necesar. Au spus noi și China. Este foarte interesant”, a afirmat Trump.

Sursa video – X/@FoxNews

Recomandarea autorului

Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
TRAGEDIE Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
10:28
Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
ANALIZA de 10 Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
10:00
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
CONTROVERSĂ Noi documente publicate de Etică al SUA: Trump, implicat în tranzacții de sute de milioane de dolari cu giganți din industria Big Tech
09:13
Noi documente publicate de Etică al SUA: Trump, implicat în tranzacții de sute de milioane de dolari cu giganți din industria Big Tech
FLASH NEWS Trump, fascinat de prezența de scenă a lui Xi Jinping: „Este foarte înalt și extrem de serios. Pare scos dintr-un film de la Hollywood”
08:43
Trump, fascinat de prezența de scenă a lui Xi Jinping: „Este foarte înalt și extrem de serios. Pare scos dintr-un film de la Hollywood”
VIDEO Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
08:10
Trump, primit de Xi în „inima puterii” de la Beijing. Liderul SUA, în vizită la sediul ultrasecurizat al Partidului Comunist Chinez
Mediafax
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
Digi24
Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Una din cinci persoane prezintă risc cardiac ascuns, avertizează un nou studiu
VIDEO Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
11:48
Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
EXCLUSIV Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
11:43
Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
VACANȚĂ Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
10:57
Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
10:55
Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
ULTIMA ORĂ Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT
10:47
Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT

Cele mai noi

Trimite acest link pe