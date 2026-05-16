Călin Georgescu: „Modelul economic neoliberal este complet greșit. Trebuie să ne valorificăm singuri toate resursele”

Călin Georgescu consideră că modelul economic neoliberal este greșit și a afectat Vestul și Estul Europei. El spune că a fost preluat și în România după 1990 și că o economie bazată pe consum și factori externi a slăbit țările europene.

„Modelul economic neoliberal, care s-a preluat în 1990, este complet greșit. El a distrus Vestul și este pe cale să distrugă și Estul”, spune Georgescu.

Călin Georgescu: „România trebuie să își valorifice resursele proprii, în interesul cetățenilor”

În cadrul emisiunii, Călin Georgescu a explicat că mulți români plecați în străinătate se pot întoarce în țară. El consideră că actualul model economic din Vest începe să intre în criză.

„Și mai am un punct foarte important: de ce se vor întoarce? Pentru că modelul economic neoliberal, care s-a preluat în 1990, este complet greșit” , subliniază Georgescu.

Călin Georgescu susține un model economic distributist, bazat pe resursele proprii ale fiecărei țări. El spune că România trebuie să își folosească mai bine resursele naturale, agricultura și producția internă. Economia, în viziunea sa, trebuie să fie în folosul cetățenilor, nu al marilor companii.