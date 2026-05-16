Călin Georgescu: „Modelul economic neoliberal este complet greșit. Trebuie să ne valorificăm singuri toate resursele”

Serdaru Mihaela
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Georgescu a vorbit despre problemele economice din România și din Europa. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Călin Georgescu consideră că modelul economic neoliberal este greșit și a afectat Vestul și Estul Europei. El spune că a fost preluat și în România după 1990 și că o economie bazată pe consum și factori externi a slăbit țările europene.

„Modelul economic neoliberal, care s-a preluat în 1990, este complet greșit. El a distrus Vestul și este pe cale să distrugă și Estul”, spune Georgescu.

În cadrul emisiunii, Călin Georgescu a explicat că mulți români plecați în străinătate se pot întoarce în țară. El consideră că actualul model economic din Vest începe să intre în criză.

„Și mai am un punct foarte important: de ce se vor întoarce? Pentru că modelul economic neoliberal, care s-a preluat în 1990, este complet greșit” , subliniază Georgescu.

Călin Georgescu susține un model economic distributist, bazat pe resursele proprii ale fiecărei țări. El spune că România trebuie să își folosească mai bine resursele naturale, agricultura și producția internă. Economia, în viziunea sa, trebuie să fie în folosul cetățenilor, nu al marilor companii.

„De aceea este modelul economic pe care l-am propus eu, distributist, modelul economic care este legat strict de resursele tale și în care singura lecție pe care o ai de învățat la economie este să îți valorifici singur resursele țării tale. Modelul economic neoliberal a distrus această lume”, conchide Georgescu.

 

