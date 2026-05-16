Vladimir Putin a semnat un nou decret prin care locuitorii unui unei regiuni aparținând Republicii Moldova pot obține mai ușor cetățenia rusă, fără test de limbă sau cerințe stricte de rezidență. Moscova continuă astfel strategia extinderii influenței în regiunile ocupate.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova controlată de reprezentanți susținuți de Moscova încă din anii ’90, informează publicația Kyiv Independent.

Potrivit noilor prevederi, solicitanții eligibili pot fi scutiți de mai multe condiții impuse în mod normal pentru acordarea cetățeniei ruse. Aceștia nu vor mai trebui să dovedească rezidența în Rusia, să susțină examene de istorie și educație civică și nici să demonstreze cunoașterea limbii ruse.

Măsura este văzută ca parte a unei strategii mai ample prin care Kremlinul încearcă să își consolideze influența în teritoriile separatiste și în regiunile aflate sub controlul unor administrații proruse, dar mai cu seamă pentru ca Rusia să poată recruta noi soldați pentru războiul său pe care îl desfășoară de mai bine de patru ani de zile în Ucraina.

Moscova extinde politica pașapoartelor în regiunile separatiste

Federația Rusă a folosit în repetate rânduri acordarea facilitată a cetățeniei ca instrument geopolitic în zonele ocupate sau disputate. Un decret similar a fost semnat și în mai 2025 pentru locuitorii din Abhazia și Osetia de Sud, teritorii separatiste din Georgia susținute de Moscova.

De asemenea, pe 4 martie, liderul de la Kremlin a prelungit pe termen nelimitat procedura simplificată de obținere a cetățeniei ruse în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

„Scopul noului decret este de a le elibera paşapoarte câtor mai multe persoane, exercitând presiuni asupra lor”, a declarat Nataliia Iurlova, avocată a organizaţiei Donbas SOS, pentru Kyiv Independent.

În paralel, presiunile asupra populației din regiunile ocupate continuă să crească. Centrul de Rezistență Națională a raportat pe 30 iulie că autoritățile instalate de Rusia în regiunea Herson îi obligă pe părinți să obțină pașapoarte rusești, sub amenințarea pierderii drepturilor părintești.

Recomandarea autorului