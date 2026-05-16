WSJ: Cum au reușit SUA și China să evite explozia prețului petrolului după blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz

Mihai Tănase
Statele Unite și China au avut un rol decisiv în limitarea șocului petrolier provocat de conflictul din Orientul Mijlociu. Ajustările făcute de cele două mari economii au împiedicat o explozie a prețurilor energiei pe piața globală.

SUA și China au contribuit semnificativ la stabilizarea pieței petroliere globale după criza declanșată de blocada iraniană asupra Strâmtorii Ormuz, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie și analiștilor citați de The Wall Street Journal și CNBC.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la pierderea a aproximativ 10 milioane de barili de petrol pe zi din exporturile provenite din Golful Persic, echivalentul a aproape 10% din consumul mondial. Cu toate acestea, cotația petrolului Brent s-a menținut puțin peste pragul de 100 de dolari pe baril, sub nivelurile record înregistrate în alte crize energetice majore, inclusiv după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Potrivit datelor AIE, exporturile de petrol din afara Orientului Mijlociu au crescut cu aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi de la începutul conflictului cu Iranul, principalul aport venind din Statele Unite.

În paralel, China și-a redus importurile de petrol cu 3,6 milioane de barili pe zi, o cantitate echivalentă cu întregul consum zilnic al Japoniei.

Wall Street: China și SUA au stabilizat piața petrolului

Analiștii financiari susțin că aceste două mișcări au compensat aproape 70% din pierderile de export generate de tensiunile din Golf și au redus presiunea asupra prețurilor globale.

„China şi SUA furnizează forme importante de ajustare pentru a compensa perturbările exporturilor din Golful Persic”, a declarat Michael Hsueh, analist Deutsche Bank, potrivit The Wall Street Journal.

La rândul său, strategul Morgan Stanley Martijn Rats a afirmat că reducerea importurilor chineze reprezintă „cel mai important factor” care explică de ce prețul petrolului nu a crescut mult mai agresiv.

Joi, președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au discutat la Beijing despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz și menținerea fluxurilor energetice globale, într-un moment considerat critic pentru economia mondială.

Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Profimedia images

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că Washingtonul se așteaptă ca Beijingul să cumpere mai mult petrol american în perioada următoare.

Rezervele strategice, cheia echilibrului fragil

Specialiștii avertizează însă că actualul echilibru al pieței ar putea deveni dificil de susținut pe termen lung.

China deține cele mai mari rezerve strategice de petrol din lume, estimate la aproximativ 1,4 miliarde de barili. În schimb, rezervele strategice americane sunt considerabil mai reduse și au fost deja afectate de măsurile de intervenție adoptate pentru calmarea pieței.

Washingtonul a decis în luna martie să utilizeze aproximativ 172 de milioane de barili din rezerva strategică a SUA pentru a limita efectele șocului petrolier provocat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Trump amenință Iranul cu represalii violente după atacul asupra a trei distrugătoare americane din Ormuz: „S-au jucat cu noi. Un fleac, i-am măturat”

