16 Mai, calendarul zilei: Megan Fox împlinește 40 de ani, Pierce Brosnan 73. Danny Trejo împlinește 82

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 16 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Megan Fox este un model şi o actriță americană, cunoscută pentru frumusețea sa și pentru rolurile din filme de acțiune și comedie. Născută pe 16 mai 1986, în Oak Ridge, statul Tennessee, ea și-a început cariera artistică încă din adolescență, apărând în filme și seriale de televiziune. A devenit celebră la nivel internațional datorită rolului Mikaela Banes din filmul Transformers, regizat de Michael Bay. Succesul producției i-a adus rapid popularitate și a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Ulterior, a jucat și în alte filme apreciate, precum Jennifer’s Body și seria Teenage Mutant Ninja Turtles. Pe lângă activitatea cinematografică, Megan Fox a fost considerată de multe publicații internaționale drept una dintre cele mai atractive femei din lume. A apărut pe copertele unor reviste celebre și a fost prezentă în campanii publicitare. Stilul său direct și personalitatea nonconformistă au atras frecvent atenția presei. Prin talentul și carisma sa, ea continuă să fie o personalitate apreciată în industria divertismentului.

Pierce Brosnan este un actor și producător irlandez, cunoscut la nivel mondial pentru rolul agentului secret James Bond. Născut pe 16 mai 1953, în Irlanda, și-a început cariera în teatru și televiziune înainte de a deveni una dintre marile vedete ale cinematografiei internaționale. Cea mai mare faimă a obținut-o după interpretarea personajului principal din seria James Bond, debutând în filmul GoldenEye. Eleganța, carisma și stilul său sofisticat l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați actori care au jucat rolul celebrului agent 007. El a continuat să apară în filme precum Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day. Pe lângă seria James Bond, a avut roluri importante în numeroase alte producții, inclusiv The Thomas Crown Affair, Mamma Mia! și The Ghost Writer. Cariera sa diversă i-a adus numeroase premii și aprecieri din partea criticilor. De-a lungul timpului, a susținut organizații care promovează sănătatea și protejarea naturii. Prin talentul său și contribuția importantă la cinematografie, Pierce Brosnan rămâne una dintre cele mai respectate figuri ale filmului internațional.

Danny Trejo este un actor american cunoscut pentru rolurile sale din filme de acțiune, în care interpretează frecvent personaje dure sau negative. S-a născut pe 16 mai 1944, în Los Angeles, California, și a avut o tinerețe dificilă, marcată de probleme cu legea și perioade petrecute în închisoare. După eliberare, Trejo și-a schimbat viața și a început să lucreze ca figurant și consultant pe platouri de filmare, ceea ce i-a deschis drumul către actorie. Datorită aspectului său distinctiv și experienței de viață, a fost distribuit rapid în roluri de “bad guy”. A devenit cunoscut la nivel internațional prin filme precum Desperado (1995), From Dusk Till Dawn (1996), Once Upon a Time in Mexico (2003), Machete (2010), unde a interpretat personajul principal. A apărut şi în numeroase seriale TV, animații și jocuri video, fiind recunoscut pentru vocea și prezența sa inconfundabilă. Este implicat în activități caritabile și vorbește des despre importanța schimbării și a unei vieți mai bune. Danny Trejo este considerat un exemplu de reinventare personală și una dintre figurile memorabile ale cinematografiei de acțiune.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1905: Henry Fonda 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Pe lacul auriu” (1982), în care a jucat alături fiica lui, Jane Fonda, și de Katharine Hepburn

🎂1919: Liberace 🇺🇸🎤 pianist și cântăreț de music-hall. A îmbrățișat un stil de viață plin de extravaganță atât pe scenă, cât și în afara ei

🎂1944: Danny Trejo 🇺🇸🎬 Heat (1995), Desperado (1995), From Dusk Till Dawn (1996), Jaguar (1996), Con Air (1997), Anaconda (1997), Six Days, Seven Nights (1998), Inferno (1999), Once Upon a Time in Mexico (2003), Planet Terror (2007), Grindhouse (2007), Machete (2010), Predators (2010), The Expendables (2010)

🎂1953: Pierce Brosnan 🇮🇪🎬 4 filme din seria James Bond 007

🎂1965: Krist Novoselic 🇺🇸🎸 Nirvana, Foo Fighters

🎂1966: Janet Jackson 🇺🇸🎤 mezina familiei Jackson

🎂1973: Tori Spelling 🇺🇸🎬 Beverly Hills, 90210 (1990 – 2000), Saved by the Bell (1989 – 1993), Scary Movie (2000), Scary Movie 2 (2001)

🎂1974: Laura Pausini 🇮🇹🎤 „Strani amori”

🎂1981: Marius Niculae 🇷🇴⚽️

🎂1986: Megan Fox 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1891: Ion C. Brătianu 🇷🇴🗣️ cel de-al paisprezecelea premier al României, fratele lui Dumitru C. Brătianu și tatăl lui Ion I.C. Brătianu

🕯️1911: Gheorghe Manu 🇷🇴✯ general, om de stat român, prim-ministru al României

🕯️1954: Vladimir Ghica 🇷🇴🗣️ prinț român, preot catolic, deținut politic

🕯️1980: Marin Preda 🇷🇴✒️ intelectual lucid, conștient de urmările nefaste ale ideologiei comuniste asupra literaturii. Un martor ocular a pretins că scriitorul i-ar fi spus cu mult curaj în anii ’70 lui Ceaușescu: „Dacă vreți să introduceți realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid”

🕯️1990: Jim Henson 🇺🇸📺 creatorul păpușilor Muppets

🕯️1997: Puiu Călinescu 🇷🇴🎬 La 6 ani, după moartea mamei (23), a fost crescut de bunica sa. Celebru datorită grimaselor sale și rolului „Trandafir” din „Brigada Diverse”

🕯️2010: Ronnie James Dio 🇺🇸🤘Elf, Rainbow, Black Sabbath Este recunoscut pentru vocea sa puternică dar și pentru semnul „coarnele diavolului” făcut cu mâna în timpul concertelor. În ultima perioadă a vieții a fost implicat într-un proiect cu foștii membrii Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler și Vinny Appice, sub numele de Heaven and Hell

🕯️2018: Lucian Pintilie 🇷🇴🎥 Filmele sale (ex. Reconstituirea) au provocat mari controverse, astfel încât a fost invitat de regimul comunist să emigreze

🕯️2024: Dabney Coleman 🇺🇸🎬

Calendar 🗒️

🗒️1204: Menționarea populației ortodoxe din Dieceza de Oradea. Papa Inocențiu al III-lea cerea episcopului de Oradea să accepte pentru această populație, probabil români, subordonarea direct Scaunului Apostolic

🗒️1770: Maria Antoaneta (14 ani) s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea (15 ani)

🗒️1812: A fost semnată Pacea de la București prin care se încheia războiul ruso-turc (1806–1812). Jumătatea de est a Moldovei, ce avea să fie denumită Basarabia, intra în componența Rusiei

🗒️1836: Edgar Allan Poe, celebrul poet american, se însoară cu verișoara sa de numai 13 ani, Virginia

🗒️1881: Siemens & Halske pune în funcțiune primul tramvai electric din lume, la Berlin

🗒️1920: La Roma, Papa Benedict al XV-lea a canonizat-o pe Ioana d’Arc

🗒️1929: Are loc prima ediție „Academy Awards” (Oscar), La Hollywood, California

🗒️1960: Theodore Maiman, un fizician american, a produs primul laser

🗒️1966: Bob Dylan lansează albumul Blonde on Blonde, care este privit ca primul album dublu din istoria rockului

🗒️1966: Partidul Comunist Chinez emite „notificarea din 16 mai”, marcând începutul Revoluției Culturale

🗒️1972: A fost inaugurat Sistemul hidroenergetic Porțile de Fier I, cu o putere de 1050 MW

🗒️1975: Nipona Junko Tabei a devenit prima femeie din lume care a urcat pe Everest

🗒️1990: A fost înființat Serviciul de Protecție și Pază (SPP)

🗒️1990: A luat ființă prima societate pe acțiuni din România (S.A.)

🗒️1991: Regina Elisabeta a II-a se adresează unei sesiuni comune a Congresului Statelor Unite. Devine primul monarh britanic care se adresează Congresului SUA

🗒️2005: Kuwaitul a aprobat un amendament la legea electorală, care le asigură femeilor dreptul la vot și le ofera posibilitatea de a candida la funcții politice

