Călin Georgescu: „Nu poți prin austeritate să dezvolți o țară”

Călin Georgescu, invitatul lui Marius Tucă la emisiunea Marius Tucă Show, a spus ce ar face el, dacă ar avea țara în propriile mâini. „Ce faci cu o țară care are datorii și corupție. Ce ar face Călin Georgescu dacă ar lua această țară în mâini”, a fost întrebarea la care Călin Georgescu a răspuns:

„În primul rând, am soluția prin programul de țară, dar două lucruri le menționez acum: jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului, resursele toate îți aparțin, iar o strategie pe care poți să o ai și este bine să o ai în inima ta, sunt cinci puncte, o pagină: 1 – legi simple, pe înțelesul tuturor, 2 – funcționari bine instruiți, capabili să pună în practică legile făcute, 3 – taxe și impozite mici, ca țara să se dezvolte, 4 – o monedă sigură și stabilă, adică aș face leul egal cu lira sterlină, și 5 – o țară curată și îngrijită. Pentru asta, ai nevoie să ai această strategie în inimă, deci să ai un plan, ei nu au niciun plan, după șase luni de zile nu au niciun plan, și să ai autoritatea care să pună în practică acest lucru. Tu nu poți prin austeritate să dezvolți o țară. Este imposibil, și atunci te gândești că cineva se răzbună pe un popor care și-a dorit libertatea”, a spus Călin Georgescu.