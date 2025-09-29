Călin Georgescu: Donald Trump nu vrea să se mai implice în războiul din Ucraina

Călin Georgescu a fost prezent în emisiunea lui Marius Tucă, Marius Tucă Show. El a vorbit și despre poziția președintelui Donald Trump în războiul din Ucraina.

„Pacea este singurul mod prin care o țară se poate dezvolta. Tu nu te poți dezvolta în război. Este imposibil așa ceva. Nu ai cum, și atunci, acest aspect al pseudo-civilizației occidentale te pune pe gânduri, pentru că ce se întâmplă astăzi: uitați-vă la poziția președintelui Trump – arată din plin – băieți, dacă vreți să continuați, e problema voastră. Eu nu vreau să am niciun amestec în chestia asta. Pe mine mă interesează pacea. Și drept dovadă că, pe vremea președintelui Trump, în primul mandat, să ne amintim toți, a fost pace. În toată lumea”, a spus Călin Georgescu.

Întrebat cum comentează noile afirmații ale lui Trump: „duceți-vă, cuceriți-vă teritoriile, cu ajutorul Europei”, Călin Georgescu a declarat:

„Din punct de vedere diplomatic, se traduce în felul următor: contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinant ceea ce nu se scrie. Asta este baza artei diplomatice și asta a făcut Trump în această declarație, este cel care a pus bazele, printr-un mod sarcastic de a se adresa situației, eu sunt pentru pace. El nu a spus că America se implică, dacă vreți, făceți-o voi, eu nu am nicio treabă, asta este traducerea. Pe mine, mă intresează, first America: deci mă intresează țara mea, teritoriul meu, situația mea, vecinii mei și în mod special, e bine să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă în arena mondială. Aici, de la zona unipolară, zona Imperiului Britanic, și în mod special, City of London, se trece la zona tripolară. America, la pupitru, China și Rusia”, a spus Călin Georgescu.

