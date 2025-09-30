Călin Georgescu: „Un PSD reformat ar putea ajuta mult această țară. Asistăm la tăieri de cheltuilei fără a discuta nimic de venituri”

Călin Georgescu vorbește în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025 despre situația politică și economică a României, exprimând o viziune critică, dar și cu speranțe pentru viitor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Călin Georgescu consideră că Partidul AUR va crește semnificativ în sondaje, poate chiar la 50%, în contextul posibilității unor alegeri anticipate. De asemenea, susține că Partidul Social Democrat s-a reformat serios față de trecut, ceea ce poate aduce un beneficiu țării.

„Cu siguranță, în viitor, lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, mai ales pe fondul în care un potențial al unor alegeri anticipate, Partidul AUR, va fi în categorie pe primul loc, nu știu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%. Pe de altă parte, Partid Social Democrat, dacă s-a reforma, poate ajuta mult la binele acestei țări” , subliniază Georgescu

Călin Georgescu evidențiază însă că nemulțumirea românilor a ajuns la 70%, o cifră care reflectă un disconfort major în rândul populației. El mai vorbește despre promisiunea de prosperitate și fericire pentru poporul român, care nu a fost îndeplinită de actuala conducere, și face apel la o economie bazată pe demnitate, nu pe sărăcie și corupție.