Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău (USR), a transmis un mesaj de susținere pentru Dominic Fritz, precizând că acesta are mandat la conducerea USR până în 2029 și că partidul nu va ceda „indiferent de presiuni” sau de „lovituri”.

„Dominic Fritz și noi, toți cei din USR, nu ne vom îndoi – indiferent de presiuni! Am intrat și continuăm în politică pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Și vom merge până la capăt pentru ca acest viitor să însemne democrație liberală și stat de drept”, a transmis Irineu Darău, marți, pe Facebook.

Darău invocă principiul neretroactivității legii

El susține că situația în care se află Fritz ridică o problemă privind aplicarea retroactivă a legii și invocă prevederile Constituției.

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„Constituția spune clar, cu subiect și predicat, că o lege dispune doar pentru viitor. Există și jurisprudență. Câtă vreme folosim toți aceeași limbă română și aplicăm simpla logică, nu înțeleg cum o lege poate să prevadă pentru trecut.

Mai nou, în democrația noastră «originală», pare că se recurge la o găselniță juridică perfect iliberală: se aplică cea mai defavorabilă lege din viitor?!? – asta când e vorba de adversari politici incomozi sau neascultători.

E grav și periculos: de acum încolo, orice român se poate teme că peste 3-5-7 ani va apărea o lege care va pedepsi fapte neincriminate în trecut”, a precizat Darău.

„PSD și sistemul nu pot decide nici în locul timișorenilor, nici în locul useriștilor”

El a mai spus că Fritz va continua demersurile juridice și că își va căuta dreptatea CEDO.

„Dominic Fritz este primarul Timișoarei, ales cu sprijin mare de către timișoreni. Va merge până la capăt pentru dreptate și am încrede că la CEDO o va și găsi. PSD și sistemul nu pot decide nici în locul timișorenilor, nici în locul useriștilor.

Dominic este președintele USR ales de membri prin vot universal și cu mandat până în 2029. Indiferent de lovituri, și el și noi vom continua. Suntem uniți și vom persevera pe drumul reformist – până la capăt. Nu ne vom opri din (re)construirea României!”, a adăugat Darău.

Curtea Constituțională a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din nouea Lege a Integrității este neconstituțională. De asemenea, judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese, ceea ce înseamnă că așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii.