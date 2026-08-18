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Alegeri în Rusia. Singurul partid de opoziție a fost eliminat oficial de pe buletinul de vot. Ce acuzații i se aduc formațiunii „Iabloko”

Melania Agiu
Alegeri în Rusia. Singurul partid de opoziție a fost eliminat oficial de pe buletinul de vot. Ce acuzații i se aduc formațiunii „Iabloko”
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Comisia Electorală Centrală a Rusiei a exclus singurul partid de opoziție – „Iabloko” – de pe buletinul de vot pentru alegerile pentru Duma de Stat din septembrie. CEC a prezentat, marți, un buletin de vot revizuit, fără informații despre acest partid. Astfel, pe buletin vor rămâne 10 partide politice, relatează TASS.

Modificările au fost introduse după intrarea în vigoare a hotărârii Curții Supreme a Federației Ruse privind anularea înregistrării listei federale a partidului „Iabloko”.

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Mai exact, luni, pe data de 17 august, Curtea Supremă a Rusiei a respins definitiv apelul partidului anti-război „Iabloko”, menținând decizia din 10 august prin care formațiunea este exclusă de la alegerile parlamentare din septembrie.

Hotărârea din 10 august a fost emisă în urma unui proces deschis de formațiunea naționalistă pro-Kremlin „Rodina”, care a acuzat unicul partid anti-război rămas în cursă de încălcarea drepturilor de autor și finanțare externă.

Iabloko și-a anunțat însă intenția de a contesta și această decizie. Luni, președintele partidului „Iabloko” a confirmat că partidul va depune o contestație la Președinția Curții Supreme a Rusiei.

Potrivit CEC, numărul 2 obținut de „Iabloko” pe buletinele de vot, în urma tragerii la sorți, nu va fi transferat unui alt partid, iar ceilalți participanți își vor păstra numerele. După „Rusia Unită”, care ocupă locul 1 pe buletinul de vot, va urma LDPR cu numărul 3, apoi Partidul Democrației Directe, „Verzii”, „Rusia Justă”, „Rodina”, Partidul Comunist al Federației Ruse, Partidul Pensionarilor, „Comuniștii Rusiei” și „Oamenii Noi”, cu numerele de la 4 la 11.

10 partide vor fi prezente pe buletinul de vot federal pentru prima dată în istoria alegerilor pentru Duma de Stat. La primele alegeri pentru Duma din 1993, pe buletinul de vot au figurat 13 partide și blocuri, în 1995 – 43, în 1999 – 26, iar în 2003 – 23. În 2007, 11 partide și-au înregistrat listele federale, în 2011 au participat la alegeri șapte partide, iar în 2016 și 2021 pe buletinul de vot au figurat câte 14 partide.

Alegerile pentru Duma de Stat sunt programate pentru perioada 18-20 septembrie, votul desfășurându-se pe parcursul a trei zile.

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