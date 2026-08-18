În cursul zilei de miercuri, 19 august, România lansează un program național pentru instalarea de lifturi în blocurile fără ascensor. Lucrările vor putea fi finanțate din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea privind programul „Lift pentru viață” a fost publicată în Monitorul Oficial pe 20 iulie, iar actul normativ intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Programul se adresează blocurilor cu cel puțin trei niveluri supraterane, care nu au avut lift prevăzut în proiectul inițial. Pe lângă ascensoare, pot fi instalate platforme elevatoare, rampe sau scări mecanizate. Altfel, există și câteva excepții. Programul nu se aplică imobilelor clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice. Sunt excluse și clădirile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII. În cazul acestora, lifturile pot fi incluse în lucrările de consolidare seismică, arată Mediafax.

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Pentru a fi eligibil, blocul trebuie să aibă cel puțin un beneficiar pe scară. Acesta poate fi un vârstnic, o persoană cu mobilitate redusă sau dizabilități locomotorii. Eligibilă este și o familie care îngrijește un copil antepreșcolar sau preșcolar. Prioritate vor avea blocurile cu mai mulți locatari eligibili. Vor fi avantajate și clădirile mai înalte și va mai conta și anul construcției.

Program în două etape

Programul va fi derulat în două etape. Prima va fi un proiect-pilot de 18 luni. Acesta va fi finanțat în principal din fonduri europene și va permite accesibilizarea a cel mult 100 de blocuri. În etapa-pilot, vor fi finanțate câte două blocuri din fiecare reședință de județ sau subdiviziune administrativ-teritorială. Ulterior, programul va fi extins la nivel național pentru toate imobilele eligibile.

Finanțarea de la bugetul de stat va fi nerambursabilă. Autoritățile locale pot decide ca și contribuția lor să fie acordată tot fără rambursare. Lucrările vor fi gestionate de autoritățile locale, iar procedura va începe la cererea asociațiilor de proprietari. Dosarul va include hotărârea adunării generale, contractul de mandat și lista proprietarilor de pe scara vizată.

Primăriile vor trebui să inventarieze, în cel mult 6 luni, blocurile cu minimum 3 niveluri fără lift. Datele vor fi transmise ministerelor responsabile. Ulterior, întreținerea și revizia ascensoarelor vor fi plătite de asociațiile de proprietari. Costurile vor fi repartizate proprietarilor conform legii. Normele de aplicare și mecanismul de finanțare pentru proiectul-pilot trebuie aprobate în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ