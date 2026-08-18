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Alertă în Marea Baltică. Rusia a desfășurat o navă de război în apropierea unei insule germane, scrie „The Telegraph”. Cu ce arme ar fi echipată

Melania Agiu
Alertă în Marea Baltică. Rusia a desfășurat o navă de război în apropierea unei insule germane, scrie „The Telegraph”. Cu ce arme ar fi echipată
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Rusia a desfășurat o navă de război, înarmată cu rachete de croazieră și hipersonice, în apropierea unei insule germane din Marea Baltică, scrie The Telegraph.

Foto – Mediafax

Potrivit sursei citate, nava „Amiral Kasatonov”, o fregată echipată cu rachete hipersonice „Zircon” cu capacitate nucleară, a fost observată, săptămâna trecută, în largul insulei germane Fehmarn, o destinație turistică populară.

Construită în 2020, nava „Amiral Kasatonov” este considerată una dintre cele mai avansate nave de război din marina rusă. Aceasta este capabilă să efectueze lovituri la distanță mare, precum și operațiuni de luptă antisubmarină.

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Apariția navei de război în Marea Baltică, o zonă vitală pentru transportul maritim, pare să marcheze cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Rusia și NATO, precizează jurnaliștii The Telegraph.

Duminică, ziarul „The Telegraph” a dezvăluit că Rusia construiește baze secrete în apropierea frontierei sale cu Ucraina. Acestea sunt folosite pentru fabricarea unor drone de atac de înaltă tehnologie, capabile să lovească adânc în teritoriul NATO, reprezentând o amenințare pe termen lung pentru alianță.

Un raport recent al serviciilor de informații americane a avertizat că Rusia ar putea lansa un atac asupra alianței occidentale pentru a-i testa hotărârea în decurs de câteva săptămâni. Acest atac ar putea lua forma unui atac de mică amploare asupra Poloniei sau a unui stat baltic.

În ultimele luni, Marea Britanie și Franța au confiscat nave comerciale suspectate că transportau petrol și alte mărfuri în numele Rusiei, încălcând sancțiunile internaționale.
Rețeaua secretă de nave vechi legate de Rusia, care se află într-o stare precară și navighează, în general, sub pavilioane străine necunoscute, a fost denumită „flota-umbră rusă”.

Nava „Amiral Kasatonov” este a doua navă de război rusă care a fost observată în Marea Baltică în ultimele săptămâni, după desfășurarea distrugătorului „Amiral Levchenko” la sfârșitul lunii iulie.

Ziarul „The Telegraph” a contactat armata germană pentru a obține un comentariu cu privire la navele de război, dar nu a primit un răspuns imediat. Moscova nu a făcut niciun comentariu cu privire la aceste desfășurări de forțe.

Datele de navigație consultate de „The Telegraph” sugerează că nava „Admiral Kasatonov” naviga cu sistemul de localizare oprit și nu era clar dacă se mai afla încă în apropierea insulei Fehmarn luni după-amiază.

În cadrul unei declarații făcute săptămâna trecută, în timpul unei inspecții a unei nave de război rusești, Vladimir Putin a afirmat că este pregătit să riposteze împotriva navelor britanice și ale UE care ar încerca să intercepteze nave legate de Rusia.

Referindu-se la confiscarea navelor, el a spus: „Nu este altceva decât piraterie și jaf. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom fi nevoiți să răspundem cu aceeași monedă… [Rusia poate riposta] în orice zonă în care considerăm că este necesar și adecvat.”

Președintele rus a menționat în mod special zona Pacificului, intens circulată de nave comerciale britanice și ale UE, unde autoritățile ruse au anunțat că intenționează să înceapă operațiuni de abordare și inspecție a navelor.

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