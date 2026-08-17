Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Toni Neacșu susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu ridică probleme de credibilitate pentru CCR. Ce argumente aduce avocatul

Toni Neacșu susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu ridică probleme de credibilitate pentru CCR. Ce argumente aduce avocatul

Andrei Rosz
Toni Neacșu susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu ridică probleme de credibilitate pentru CCR. Ce argumente aduce avocatul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Toni Neacșu susține că întâlnirea de azi dintre Ilie Bolojan și șefa CCR ridică probleme de credibilitate pentru instituție. Avocatul menționează că Bolojan este parte interesată politic a unui dosar aflat pe masa CCR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
6 poze

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Care este conflictul de interese dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan?

Invitat la Marius Tucă Show, Toni Neacșu afirmă că problema întâlnirii dintre Bolojan și președinta CCR a fost locul și contextul. Acesta menționează că Simina Tănăsescu era implicată activ în decizia legii ANI, pe care Bolojan o contestase la Curtea Constituțională. Președinta CCR, afirmă avocatul, era judecător raportor în cazul ANI, adică analizase sesizarea și conturase deja o opinie în speță.

„Problema aici e cu totul și cu totul alta. Pe de o parte este locul unde a avut loc această întâlnire, iar pe de altă parte, contextul special. Doamna Simina Tănăsescu nu are doar calitatea de președinte al Curții Constituționale, adică o calitate administrativă. Dumneaei era judecător-raportor în acel dosar. De partea cealaltă, nu aveam doar premierul României, aveam o persoană interesată din punct de vedere politic în soluția pe care urma să o dea CCR. Era și parte, întrucât era președintele partidului care până la urmă a făcut această sesizare.”, explică avocatul.

„Judecătorul raportor la Curtea Constituțională este cel care propune o soluție colegilor lui. Doamna judecător a venit, a analizat deja cele două sesizări și își formase o părere. Opinia o și exprimase în scris și urma să îi convingă pe ceilalți opt judecători să fie de acord cu opinia dumneaei.”, adaugă Toni Neacșu.

„Curtea Constituțională demonstrează că e greu să ai încredere în ea”

Fostul membru CSM susține că acest scandal mediatic este o problemă de credibilitate a CCR și a Siminei Tănăsescu. CCR, adaugă acesta, ar trebui să ofere garanții că este neutră, independentă și imparțială. Între timp, menționează avocatul, CCR dă românilor numai motive de a nu avea încredere în ea.

„Abia aici intervine, sigur că da, problema și lipsa aceasta de credibilitate care se extinde asupra întregii Curți Constituționale, nu numai asupra doamnei președinte. Aici nu cred că-i numai problema doamnei președinte, cred că e problema Curții Constituționale în ansamblu. Pentru că e important dacă ea ne poate oferi nouă garanții că într-adevăr este independentă, că într-adevăr este imparțială și neutră din punct de vedere politic. Ori prin modul în care s-a exprimat public în nenumărate rânduri, eu pot începe din 2024 sau chiar aș merge puțin mai în spate… Dar să zicem 2024, continuând cu ce a făcut la începutul acestui an și culminând cu această întâlnire, Curtea Constituțională demonstrează că e greu să ai încredere în ea.”, menționează Neacșu.

Ce reclamă Înalta Curte de Casație și Justiție?

Avocatul susține că problema credibilității este cea reclamată și de ÎCCJ. Acesta menționează că magistrații au dosare care urmează să fie judecate la CCR și nu pot avea încredere în deciziile Curții Constituționale.

„Și exact asta, ca să revin, exact asta cred că au vrut să transmită cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorii în general. Pur și simplu ei asta spun. Avem conflicte la Curtea Constituțională, avem dosare pe rolul Curții Constituționale, conflicte în care suntem implicați ca autoritate importantă a statului, ca putere judecătorească și nu avem încredere că această Curte Constituțională e în stare să rezolve potrivit Constituției. Adică în mod egal, în condițiile în care, de partea cealaltă, reclamant sau, mă rog, de partea cealaltă, este guvernul condus de Ilie Bolojan.”, afirmă fostul membru CSM.

Întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, a generat reacții în spațiul public după confirmarea întrevederii de către premier. Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o posibilă imixtiune în activitatea Curții și a susținut că discuțiile au vizat probleme administrative. Întâlnirea a fost criticată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, care a cerut clarificări și a atras atenția asupra riscului ca imaginea și credibilitatea CCR să fie afectate.

Tot astăzi, CCR a declarat constituțional amendamentul ANI. Conform acestei decizii, persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.

Comentarii 1
  • Alec Alec

    acest tonel, alba-nagra, alt santajat al sistemului, pentru ca altfel nu ar veni sa gavareasca: Domnule, am un singur respect : pentru stiinta juridica ! Dar, sunteti o dezamagire mare, pentru ipocrizia si manipularea legii, incercand sa explicati romanilor ce vedem toti: JUSTITIA ESTE MOARTA, PRECUM SCROAFA IN COTET! CECEREU UN ORGANISM PROFUND CORUPT SI MIZERABIL, CARE PRIN HOTARARILE ORWELLIENE A MODIFICAT CONSTITUTIA PRIN INTERPRETAREA ABSOLUT DEFECTUOASA A LEGII! UNDE ESTE DOMNUL VALENTIN STAN?

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
20:56
Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 17 august, de la ora 19:00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
11:21, 16 Aug 2026
Marius Tucă Show începe luni, 17 august, de la ora 19:00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu susține că articolul despre Călin Georgescu putea fi publicat doar cu acordul conducerii Newsweek și cere explicații pentru ștergerea lui
22:27, 13 Aug 2026
Ion Cristoiu susține că articolul despre Călin Georgescu putea fi publicat doar cu acordul conducerii Newsweek și cere explicații pentru ștergerea lui
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu avertizează: „România de azi seamănă izbitor cu România dinainte de 1989”
21:59, 13 Aug 2026
Ion Cristoiu avertizează: „România de azi seamănă izbitor cu România dinainte de 1989”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării activitatea Oanei Țoiu: „Credea că va fi cel mai bun ministru de externe, dar este nepriceputul cu inițiativă”
21:15, 13 Aug 2026
Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării activitatea Oanei Țoiu: „Credea că va fi cel mai bun ministru de externe, dar este nepriceputul cu inițiativă”
Mediafax
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Click
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cine este tânăra din România care și-a făcut loc printre piloții Campionatului European de Raliuri
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
(P) Otoplastia (operația pentru urechi clăpăuge): când e momentul potrivit, cât costă și cum alegi chirurgul
REACȚIE Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
11:10
Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
NEWS ALERT Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
11:07
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
MUZICĂ Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
10:56
Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
REACȚIE Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
10:56
Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
Gândul de Vreme Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:55
Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
CONTROVERSĂ Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump
10:54
Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe