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Cristian Bușoi spune că situația energetică este sub control: „Ziua de vineri se anunță dificilă”

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Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că situația din sistemul energetic este, în prezent, sub control, în contextul în care Centrala Nucleară de la Cernavodă și-a suspendat activitatea.

Oficialul a precizat că producția internă funcționează la capacitate maximă, iar grupul de rezervă Rovinari 4 a fost pus în funcțiune. De asemenea, Cristian Bușoi a adăugat faptul că România este ajutată în această perioadă și de producția crescută de energie eoliană.

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Cu toate acestea, Bușoi a precizat că ziua de vineri va fi mai dificilă, fiind anunțate temperaturi ridicate. Totodată, secretarul de stat a mai spus că, în cazul în care centrala de la Cernavodă va fi redeschisă până la finalul lunii august sau cel puțin unul dintre cele două reactoare va reveni în funcțiune, nu estimează un impact semnificativ asupra prețurilor la electricitate pentru populație.

„În această săptămână situația se anunță sub control”

„Am condus ședința de astăzi a Comandamentului energetic. Este o ședință care, în mod normal, se ține o dată pe lună. În această perioadă o să o ținem săptămânal sau la 10 zile. În această săptămână situația se anunță sub control. Bulgaria nu este atinsă de vreo problemă de închidere de capacități nucleare. Pe aprovizionare nu vedem probleme în zilele următoare. Pe producția internă se merge la maxim. Grupul de rezervă Rovinari 4 a intrat și el. Ne ajută și faptul că avem o producție crescută pe eolian.

Ziua de vineri se anunță dificilă pentru că este o zi cu temperaturi ridicate, vom avea un import mai crescut față de celelalte zile ale săptămânii. Prețurile medii pe import sunt în jur de 160-170 de euro. Dacă reușim să redeschidem centrala, să nu fie mai mult de 31 august închisă centrala de la Cernavodă sau măcar unul dintre cele două reactoare, nu estimăm un impact foarte mare pe prețurile la electricitate pentru populație”, a declarat Cristian Bușoi, la Antena 3 CNN.

Centrala Nucleară de la Cernavodă - Foto: Facebook/Nuclearelectrica

Centrala Nucleară de la Cernavodă – Foto: Facebook/Nuclearelectrica

De asemenea, Cristian Bușoi a subliniat că România va continua demersurile pentru ca grupul Turceni 5 să funcționeze și după 31 august, fără ca acest lucru să afecteze fondurile primite prin PNRR.

„În acest moment, avem nevoie, în continuare, de sprijin pe alocarea de capacități. Odată crescută alocarea de capacitate, de interconectare cu Bulgaria, lucrul acesta este rezolvat, dar vrem să fim siguri că va rămâne și în perioada imediat următoare. Vom reaminti argumentele noastre pentru ca Turceni 5 să funcționeze și după 31 august fără să însemne vreo reducere a banilor pe care îi primim din PNRR. Și să rămânem coordonați pe partea de regiune și să cooperăm strâns între noi”, a adăugat Cristian Bușoi.

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