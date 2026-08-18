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USR anunță organizarea unui Comitet Politic pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte

USR anunță organizarea unui Comitet Politic pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte
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Biroul național al USR a stabilit data și ora la care va avea loc ședința Comitetului Politic pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de lider al partidului. Membrii partidului se vor întâlni în format online miercuri, 19 august, de la ora 18:00.

Primul care a anunțat organizarea Comitetului Politic a fost Ionuț Moșteanu, care declara, într-o postare pe Facebook, că îl susține pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului și că „metodele securiste” nu funcționează la USR.

„Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Național convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susținere pentru președintele partidului Dominic Fritz.
Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie – față de oamenii care și-au pus încrederea în noi”, a transmis Ionuț Moșteanu.
Dominic Fritz se află într-un conflict de interese administrativ în exercitarea funcției de primar al Timișoarei. Totul a început în 2020, când Fritz a semnat un document pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal, elaborat de firma consilierului local USR Răzvan-Gabriel Negrișanu. Anterior, consilierul USR îi împrumutase lui Fritz suma de 25.000 de lei pentru campania electorală.

Relația financiară dintre primar și consilierul local, a cărui firmă avea legătură directă cu documentația urbanistică, a creat cadrul unui conflict de interese.

USR acuză „metode securiste”

„Metodele securiste nu funcționează cu noi.
Am încredere în curajul și spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii și a adevărului”, mai scrie Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.
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