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Fostul ministru al Muncii Marius Budăi desființează noua Lege a salarizării: ”A trecut deja de faza de proiect și a ajuns direct în faza de credință”

Elena Popescu
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi desființează noua Lege a salarizării: ”A trecut deja de faza de proiect și a ajuns direct în faza de credință”
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Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, lansează un atac dur la adresa modului în care Guvernul pregătește noua Lege a Salarizării. Politicianul ironizează anunțul ministrului interimar Dragoș Pîslaru, potrivit căruia acesta ar urma să propună o variantă „de nerefuzat” a actului normativ.

”Legea salarizării prin telepatie. Acum, în varianta “de nerefuzat”, dar cu “scop în viață”. Domnul Pîslaru anunță că va propune o variantă “de nerefuzat” a Legii salarizării. Excelent. Așteptăm să aflăm și noi care este. Pentru că, deocamdată, această variantă este atât de secretă, încât nu există nici măcar pe hârtie. Nu există proiect. Nu există anexe. Nu există grile. Nu există un text pe care să-l putem citi. Există doar domnul Pîslaru care ne povestește.

Practic, legea a trecut deja de faza de proiect și a ajuns direct în faza de credință. Și nu este prima dată când ni se întâmplă asta. Am mai avut o conferință de presă de trei ore în care domnul Pîslaru ne explica mândru ce lege extraordinară a făcut, câte sporuri a tăiat și ce mari merite are. După ce sindicatele au ieșit în stradă, au apărut „inadvertențele”, lucrurile „în lucru” și necesitatea unor ajustări. A, și parcă legea nu mai era a lui”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

”Metoda “prin telepatie” este deja consacrată de domnul Bolojan”

Marius Budăi spune că noua variantă anunțată de ministrul Pîslaru ar putea deveni „de neacceptat” înainte de a fi prezentată public.

”Acum avem o nouă variantă. “De nerefuzat”. Deocamdată este „de nevăzut” și sperăm să nu se transforme repede în “de neacceptat“.  Metoda “prin telepatie” este deja consacrată de domnul Bolojan: sindicatele au fost chemate la consultări pe Legea salarizării, dar fără să li se pună în față un text complet. Consultări fără proiect. Acum avem proiect fără proiect.

Domnul Bolojan a inventat consultarea prin telepatie. Domnul Pîslaru pare hotărât să ducă metoda la următorul nivel: Legea salarizării prin telepatie. Poate, în curând, vom primi și anexele prin vis”, a mai scris fostul ministru.

PSD nu vrea să voteze varianta Bolojan-Pîslaru

Marius Budăi afirmă că PSD nu va susține forma proiectului care a circulat până acum și avertizează asupra posibilelor efecte ale reformei asupra administrației și sectoarelor considerate esențiale.

”Noi, PSD, le transmitem, prin viu grai – nu prin telepatie, sau prin vis, că nu vom vota varianta Bolojan–Pîslaru care a circulat până acum. Nu putem vota o lege care poate paraliza administrația și sectoarele critice doar pentru că cineva are un “scop în viață”.

Și am să le tot repet până o să înțeleagă. Reforma se face cu oameni și pentru oameni. Nu împotriva lor și, mai ales, nu pe nevăzute.

Așa că îi transmit domnului Pîslaru un lucru foarte simplu: dacă aveți o lege „de nerefuzat”, puneți-o pe masă. O citim. O analizăm. O discutăm cu sindicatele. Și apoi vedem dacă este într-adevăr „de nerefuzat”. Să nu rămână doar “de nevăzut”, sau “de neacceptat”.

Până atunci, însă, nu ne cereți să votăm ceea ce doar dumneavoastră puteți vedea. Românii au nevoie de o Lege a salarizării. Nu de un exercițiu de telepatie guvernamentală”, a încheiat Marius Budăi postarea.

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