Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea joacă miercuri în turul doi la Roland Garros. Cu cine se duelează pentru un loc în faza următoare a turneului

Sorana Cîrstea / Sursa foto: Twitter WTA
Sorana Cîrstea, locul 18 mondial și cap de serie numărul 18, va juca miercuri, în turul doi la Roland-Garros, cel de-al doilea Grand Slam al anului. Jucătoarea română de tenis o va înfrunta pe reprezentanta Germaniei, Eva Lys, locul 81 mondial. 

Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România rămasă pe tabloul feminin de simplu de la Roland-Garros. Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate în runda inaugurală. Conform organizatorilor, confruntarea a fost programată pe Terenul 6 și va fi a patra și ultima a zilei pe această arenă. Înainte de meciul Soranei, pe același teren se vor disputa partidele Davidovich Fokina vs. Tirante, Navone vs. Mensik și Baptiste vs. Wang.

Sorana Cîrstea. Sursa Foto: ProSport

Sorana Cîrstea vs. Eva Lys, la Roland-Garros 2026

Jucătoarea română de tenis și-a respectat statutul de favorită și a câștigat meciul cu Ksenia Efremova, scor 6-3, 6-1. Cap de serie 18 la Roland-Garros, Sorana a bifat calificarea în turul al doilea după un meci care a durat o oră și 12 minute. Dacă se va califica în turul al doilea al turneului, Cîrstea va primi un cec în valoare de 130.000 de euro și 70 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

De cealaltă parte, Eva Lys a trecut de Petra Marcinko, locul 51 mondial, cu scor 6-3, 6-0. Partida a durat doar 67 de minute. De-a lungul timpului, Cîrstea și Lys s-au întâlnit de două ori în circuitul mondial, scorul fiind 1-1. Nemțoaica a câștigat la Cluj-Napoca în 2023, scor 6-3, 6-3, iar Sorana la Australian Open, în 2026, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Djokovic, Swiatek și Zverev revin miercuri pe teren

Printre protagoniștii zilei de miercuri la Roland-Garros se mai numără Novak Djokovic, Iga Swiatek și Alexander Zverev, care vor reveni pe teren pentru duelurile din turul 2. Toți cei 3 vor juca pe cea mai importantă arenă de la Paris.

