Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor

Numărul țărilor care finanțează inițiativa condusă de Cehia pentru furnizarea de muniție Ucrainei s-a înjumătățit, odată cu schimbarea de poziție a noului guvern de la Praga față de sprijinul militar pentru Kiev, scrie Mediafax. Mecanismul coordonat de cehi a asigurat până acum o parte importantă din obuzele folosite de armata ucraineană în războiul cu Rusia.

Președintele ceh Petr Pavel, fost comandant NATO, a declarat marți pentru Financial Times că doar nouă state mai contribuie financiar la inițiativă, față de până la 18 în anul 2024. Principalul motiv pentru care s-a ajuns la înjumătățirea contribuabililor europeni este dat de lipsa banilor.

„Inițiativa funcționează în continuare, dar noua dificultate este că doar nouă state membre mai contribuie financiar”, a spus Pavel. Potrivit acestuia, mecanismul coordonat de Praga a furnizat până la 50% din muniția de calibru mare folosită de Ucraina, motiv pentru care „nu poate fi înlocuit ușor cu altceva”.

Peste 4 milioane de obuze pentru Ucraina

Inițiativa a fost lansată în 2024 de fostul guvern de la Praga și are rolul de a cumpăra muniție pentru Ucraina de pe piețe externe, inclusiv din state non-NATO, pentru a compensa deficitul de obuze cu care se confruntă armata ucraineană în războiul cu Rusia.

Premierul ceh: „Nu avem bani” pentru armele Ucrainei

Numărul statelor participante a început să scadă după revenirea la conducerea guvernului a lui Andrej Babiš, care a promis în campania electorală că cetățenii cehi nu vor mai plăti pentru arme destinate Ucrainei.

„Nu avem bani, așa că primim bani de la alte țări și apoi livrăm (muniția n.r.)”, a precizat premierul ceh, explicând că guvernul său prioritizează cheltuielile interne, ținând cont de presiunile economice și de creșterea costurilor la energie.

Inițiativa a pierdut susținerea politică

Autoritățile cehe nu au anunțat ce state s-au retras din inițiativă. Un oficial militar occidental a afirmat însă pentru sursa citată că Germania și unele țări nordice continuă să participe, în timp ce alte state consideră „ciudat să plătească pentru ceva care nici măcar nu este susținut corespunzător de politicienii aflați la putere în țara care conduce inițiativa”.

În campania electorală de anul trecut, actualul premier ceh a amenințat inclusiv cu oprirea completă a programului, criticând lipsa de transparență privind utilizarea fondurilor și relația dintre proiect și Czechoslovak Group (CSG), unul dintre cei mai mari producători europeni de muniție.

Compania a fost principalul partener industrial al guvernului ceh pentru identificarea și recondiționarea obuzelor cumpărate pentru Ucraina din afara NATO.

Potrivit conducerii CSG, „unele state au renunțat să mai finanțeze inițiativa și preferă acum să cumpere muniție direct de la producători sau prin alte canale”.

Mecanismul prin care Ucraina primea obuze

Cehia coordona inițiativa pentru muniția destinată Ucrainei și căuta rapid obuze disponibile pe piața internațională, inclusiv în state din afara UE și NATO. Deși, înaintea venirii la putere a actualului guvern, participa și financiar la program, rolul principal al Pragăi era de intermediar care identifica surse de muniție pentru Ucraina, în timp ce statele participante contribuiau cu bani pentru achiziție, fără să trimită neapărat muniție din propriile stocuri.

Programul reunea state donatoare precum Germania, Danemarca și Olanda, alături de oficiali și firme cehe care coordonau achizițiile și livrările către Ucraina.

Poziția noului guvern ceh s-a văzut și în negocierile europene privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, unde Cehia, Slovacia și Ungaria au acceptat acordul cu condiția ca acesta să nu aibă un impact financiar asupra lor.

