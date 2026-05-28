Crin Antonescu: „Eugen Tomac nu e un tehnocrat și nici un personaj politic puternic. El este liderul unui partid care a luat la alegeri sub 1%”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a vorbit despre ipoteza numirii lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu a analizat scenariul propunerii lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. El consideră că Tomac a fost un politician decent și rezonabil. Totuși, acesta nu este un tehnocrat și nici un lider de excepție, susține invitatul.

„Pe Eugen Tomac, persoană fizică și om politic român din secolul 21, îl așezi într-o categorie, slavă Domnului, de oameni cu care n-am nimic de împărțit. Sigur că, omule, băsist a fost, asta a fost cariera lui, dar trebuie să spun că întotdeauna omul s-a comportat în niște parametri de decență, n-a vorbit toate prostiile de pe lume, n-a colportat zvonuri infame despre adversarii politici. Sigur, a ținut discursul politic al formațiunii sale, cu care putem fi sau nu de acord, dar a fost un om în general rezonabil, zic eu decent, în orice caz. Dar asta e una și poziția de prim-ministru într-o asemenea situație este alta. Deci, ce spun eu acum, că este senzațional, ca să nu spun altfel, senzațională chestiunea cu Tomac premier, nu e împotriva lui Eugen Tomac. N-am nimic cu el, că doar nu el se propune prim-ministru, am spus ce am avut de spus.”

Crin Antonescu: „Eugen Tomac are aceeași pregătire ca mine. Niciunul dintre noi nu este tehnocrat sau o somitate cu pregătire economică”

În ceea ce privește pregătirea profesională și educațională, spune Antonescu, aceștia au absolvit chiar aceleași studii universitare. Totuși, el afirmă că niciunul dintre ei nu este un expert de excepție în domeniul lui. De asemenea, Tomac conduce un partid de sub 1% care nu a intrat în Parlament. Din acest motiv, Antonescu susține că numirea lui ca premier ar fi complet lipsită de legitimitate.