Crin Antonescu: „Eugen Tomac nu e un tehnocrat și nici un personaj politic puternic. El este liderul unui partid care a luat la alegeri sub 1%”
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a vorbit despre ipoteza numirii lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu a analizat scenariul propunerii lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. El consideră că Tomac a fost un politician decent și rezonabil. Totuși, acesta nu este un tehnocrat și nici un lider de excepție, susține invitatul.

„Pe Eugen Tomac, persoană fizică și om politic român din secolul 21, îl așezi într-o categorie, slavă Domnului, de oameni cu care n-am nimic de împărțit. Sigur că, omule, băsist a fost, asta a fost cariera lui, dar trebuie să spun că întotdeauna omul s-a comportat în niște parametri de decență, n-a vorbit toate prostiile de pe lume, n-a colportat zvonuri infame despre adversarii politici. Sigur, a ținut discursul politic al formațiunii sale, cu care putem fi sau nu de acord, dar a fost un om în general rezonabil, zic eu decent, în orice caz. Dar asta e una și poziția de prim-ministru într-o asemenea situație este alta. Deci, ce spun eu acum, că este senzațional, ca să nu spun altfel, senzațională chestiunea cu Tomac premier, nu e împotriva lui Eugen Tomac. N-am nimic cu el, că doar nu el se propune prim-ministru, am spus ce am avut de spus.”

Crin Antonescu: „Eugen Tomac are aceeași pregătire ca mine. Niciunul dintre noi nu este tehnocrat sau o somitate cu pregătire economică”

În ceea ce privește pregătirea profesională și educațională, spune Antonescu, aceștia au absolvit chiar aceleași studii universitare. Totuși, el afirmă că niciunul dintre ei nu este un expert de excepție în domeniul lui. De asemenea, Tomac conduce un partid de sub 1% care nu a intrat în Parlament. Din acest motiv, Antonescu susține că numirea lui ca premier ar fi complet lipsită de legitimitate.

„Dar pe de altă parte, într-o asemenea situație pui, în principiu, de când e lumea și pământul, partidele astea democratice, fie un tehnocrat, ori nu e cazul. Pe Eugen Tomac nu îl disprețuiesc deloc. Formația lui Eugen Tomac, că ar fi culmea, că e aceeași cu a mea, a făcut Facultatea de Istorie, Universitatea din București, adică exact aceeași pregătire ca și mine, dar nu suntem niște tehnocrați, nu suntem niște somități sau niște oameni care au dovedit o bună cunoaștere, pregătire economică. Poți să n-ai aceste lucruri, dar să fii un personaj politic puternic, ori Eugen Tomac, care și-a văzut de cariera lui, e un europarlamentar, repet, decent, este liderul unui partid care a luat sub 1%, n-a intrat în Parlament.”

