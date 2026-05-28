Scandal la Antena 3 CNN între Cătălina Porumbel și Irineu Darău: „Aberați. Vă dau în judecată”. De la ce a pornit conflictul

Irineu Darău, ministrul Economiei, a avut un schimb tensionat de replici în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN, în dialog cu jurnalista Cătălina Porumbel. Discuția a degenerat după ce moderatoarea i-a reproșat ministrului că în subordinea sa se află persoane cu probleme penale.

Scandal în direct la Antena 3 CNN. Cătălina Porumbel și Irineu Darău și-au adresat cuvinte grele

În replică, ministrul a susținut că Viorel Salvador Caragea ar fi vizat de critici la Antena 3 CNN din cauza unor anchete în care ar fi fost implicați membri ai partidului fondat de Dan Voiculescu, dar și rude ale jurnalistei.

După afirmațiile făcute de ministru, Cătălina Porumbel a reacționat dur, acuzându-l pe acesta că face afirmații nefondate și anunțând că îl va acționa în instanță pentru acuzațiile lansate în direct.

Dialogul complet dintre cei doi: 

Cătălina Porumbel: Dumneavoastră ați avut acest slogan ”Fără penali în funcții publice” și ați numit o penală în funcții publice!

Ministrul Economiei: Constituțional, Adriana Miron nu are niciun fel de problemă și dacă vreți să dezvoltăm inclusiv acel subiect pe care l-am încheiat inclusiv intrând în direct la Antena 3, acum multe luni.

Cătălina Porumbel: Așa…

Ministrul Economiei: Pe vremea premierului Ponta și după ce a generat un milion de euro, culmea, tot firmelor lui Sebastian Ghiță, de penalizare, doamna Miron a fost condamnată pentru un prejudiciu de 1600 de lei. Are cazierul curat, este o doamnă profesionistă.

Cătălina Porumbel: Deci nu era nimeni mai competent în statul român decât o condamnată penal. Mulțumesc, domnule ministru!

Ministrul Economiei: Eu sunt curios într-o zi să veniți să reproșați lucruri concrete, cu fapte, pentru că nu aveți ce.

Cătălina Porumbel: Eu mă bazez pe sloganul dumneavoastră ”Fără penali în funcții publice” și am văzut-o doamna Miron în funcție publică, l-am văzut pe domnul Caragea într-o funcție publică…

Ministrul Economiei: Cu domnul Caragea care este problema? Aici nu mi-ați dat niciodată posibilitatea să dau o replică documentată.

Cătălina Porumbel: Documentați-vă, ce a făcut domnul Caragea pe vremea când era șef în poliție și prieten cu tatăl colegului dumneavoastră Radu Miruță.

Porumbel: Vă dau în judecată, domnule ministru!

Ministrul Economiei: A arestat niște oameni din partidul lui Dan Voiculescu și niște rude ale soțului dumneavoastră? E informație publică! Sunteți într-un conflict de interese! Cătălina

Porumbel: Nu au nicio legătură! Domnule ministru, aberați!

Ministrul Economiei: Omul acesta a arestat…

Cătălina Porumbel: Domnule ministru, aberați!

Ministrul Economiei: Omul acesta a arestat niște oameni din Gorj, care erau în partidul lui Dan Voiculescu și o rudă a soțului dumneavoastră.

Cătălina Porumbel: Domnule ministru, o să vă dau în judecată pentru prostiile pe care le spuneți. Să vă pregătiți pentru judecată! Faceți o mare dezinformare și o manipulare

Ministrul Economie: Omul acesta a avut curaj să aresteze oameni, inclusiv pentru trafic de armament, și pentru asta a fost jignit la Antena 3 de nenumărate ori!

Cătălina Porumbel: Nu mă intimidați! De 20 de ani văd miniștri ca dumneavoastră și politicieni!”

