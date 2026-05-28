Pam Bondi, fosta șefă a Justiției din SUA, diagnosticată cu cancer tiroidian. JD Vance: „Pam a fost un atu extrem de valoros pentru echipa lui Trump”

Ionuț Stan
Pam Bondi - Foto: Mediafax foto
Pam Bondi, fost procuror general al Statelor Unite și apropiată a președintelui Donald Trump, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer tiroidian, la doar câteva săptămâni după ce a fost demisă din funcție. Fosta șefă a Departamentului de Justiție spune că urmează deja tratament și continuă să lucreze.

Pam Bondi, în vârstă de 60 de ani, a dezvăluit că suferă de cancer tiroidian și că a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală în ultimele săptămâni, potrivit CBS News.

Diagnosticul vine într-un moment delicat pentru fostul procuror general al SUA, după ce președintele Donald Trump a decis luna trecută să o înlocuiască din funcția de cel mai înalt oficial american pentru aplicarea legii.

În ciuda problemelor de sănătate, Bondi a transmis că își continuă activitatea profesională și urmează să facă parte din noul consiliu consultativ al Casei Albe pentru inteligență artificială, Consiliul Prezidențial al Consilierilor pentru Știință și Tehnologie, cunoscut sub numele de PCAST.

Cancerul de tiroidă are o rată ridicată de vindecare

Potrivit Clinicii Cleveland, cancerul tiroidian are o rată de supraviețuire la cinci ani de peste 98%, iar cele mai multe forme ale bolii pot fi tratate și vindecate complet.

Deocamdată, nu au fost oferite informații oficiale privind stadiul bolii în cazul lui Pam Bondi.

Când a părăsit Departamentul de Justiție la începutul lunii aprilie, Bondi declara că este pregătită pentru o nouă etapă profesională în sectorul privat. Numirea sa în consiliul prezidențial pentru tehnologie și știință reprezintă prima apariție publică importantă după plecarea din administrație.

„Pam a fost un atu extrem de valoros pentru echipa președintelui și sunt încântat pentru ea și pentru noi toți că va rămâne implicată în confruntarea cu unele dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administrația”, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un comunicat.

Pam Bondi este unul dintre cei patru membri ai administrației Donald Trump care au părăsit funcțiile în acest an. Înaintea sa, Kristi Noem a fost demisă din funcția de secretar al Securității Interne, iar Lori Chavez-DeRemer din poziția de secretar al Muncii.

