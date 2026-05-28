Ciucu, despre cele mai bizare situații întâlnite în administrație: „Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut muncitori furând din autoutilitare"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook o listă cu cele mai neobișnuite și controversate situații pe care spune că le-a întâlnit în cei peste cinci ani de administrație publică. De la presupuse fraude și acte de corupție până la abuzuri și conflicte de interese, edilul susține că a fost martor la numeroase nereguli în instituțiile publice.

Printre exemplele oferite de acesta se numără și un incident petrecut chiar miercuri, despre care spune că l-a surprins direct pe stradă.

„Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut pe stradă cum muncitori de la Administrația Străzilor furau benzina din autoutilitare”, a scris Ciprian Ciucu.

„Am văzut multe”. Exemplele enumerate de Ciucu

În postarea sa, primarul afirmă că a întâlnit de-a lungul mandatului situații greu de imaginat, care implicau funcționari, firme private, polițiști sau angajați ai administrației.

„Am deja peste 5 ani de când sunt primar și, credeți-mă, am văzut multe”, și-a început acesta mesajul.

Edilul vorbește despre presupuse firme care ar fi încercat să ponteze muncitori fictivi, despre polițiști care ar fi stat „ascunși prin parcări cu orele, furați de TikTok”, dar și despre funcționari sau persoane din sistem care ar fi profitat de pozițiile ocupate.

„Politicieni și funcționari care au lucrat doar la stat, cu ceasuri mai scumpe decât apartamentul meu”, a mai afirmat Ciucu.

Primarul a făcut referire și la presupuse situații de corupție legate de locuințe sociale, spații comerciale sau deșeuri din construcții.

„Polițiști locali luau șpagă de la transportatori pe care îi lăsau să arunce deșeuri din construcții pe spațiul public”, a susținut acesta.

„Pe cele mai multe le-am corectat”

În finalul mesajului, Ciprian Ciucu a declarat că o parte dintre problemele identificate au fost corectate în timpul mandatelor sale.

„Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit”, a scris edilul.

Postarea se încheie cu o concluzie ironică despre responsabilitatea atribuită primarului pentru problemele din administrație.

„În fine, ce voiam să spun… primarul e de vină.”

