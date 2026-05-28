De ce se circulă pe partea stângă în Marea Britanie, de fapt? Motivul provine dintr-o întâmplare din Evul Mediu.

Marea Britanie este una dintre țările în care șoferii circulă pe partea stângă a drumului, iar motivul nu are legătură cu apariția mașinilor, ci cu reguli de siguranță și autoapărare vechi de sute de ani.

Originea acestui obicei datează din Evul Mediu, când oamenii călătoreau călare pe cal. Majoritatea persoanelor erau dreptace, astfel că mersul pe partea stângă a drumului le permitea să țină mâna dreaptă, cea cu care foloseau sabia, orientată spre persoana care venea din sens opus.

În cazul unui atac, arma putea fi folosită mai rapid și mai ușor. În același timp, urcarea pe cal era mai simplă de pe marginea drumului, de pe acostament, și nu din mijlocul drumului, unde exista noroi sau trafic.

Regula a devenit lege oficială în Marea Britanie prin „Highway Act”, adoptat în anul 1835. Multe dintre statele care circulă și astăzi pe partea stângă sunt foste colonii britanice care au păstrat acest sistem.

De asemenea, aproximativ 35% din populația lumii conduce pe partea stângă. În Europa, acest sistem este folosit în Irlanda, Malta și Cipru. În Asia, circulația pe stânga există în Japonia, India, Pakistan, Indonezia, Thailanda, Malaezia și Singapore.

În Oceania, șoferii circulă pe partea stângă în Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Samoa și Papua Noua Guinee. În Africa, sistemul este folosit în Africa de Sud, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia și Zimbabwe. În Americi și Caraibe, circulația pe partea stângă există în Jamaica, Bahamas, Barbados, Guyana și Surinam.

