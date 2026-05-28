Crin Antonescu: „Le transmit oamenilor din PNL să se ridice și să spună ceva până nu îi dă afară Ciucu, să știe că pleacă pe 2 picioare din partid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a făcut un apel la demnitate și identitate ideologică adresat membrilor Partidului Național Liberal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu îi îndeamnă la curaj pe membrii PNL rămași fideli valorilor liberale. El le cere să vorbească și să-și asume identitatea. Acest lucru ar trebui să-l facă înainte de a fi dați afară de noii lideri. Ca exemplu în acest sens, Antonescu l-a dat pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Fostul lider PNL recunoaște dreptul noilor generații politice de a se aduna în jurul unei idei și al unui om pentru a forma o formațiune politică. Însă ține să menționeze că PNL, așa cum a existat după ’90, a devenit istorie.