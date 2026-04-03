Crin Antonescu: „Nu putem să ținem cu regimul din Iran din niciun punct de vedere. Este absolut inadmisibil ceea ce vedem acum"

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum nimeni nu poate susține regimul din Iran din niciun punct de vedere.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Ignoranța în ce constă? Oamenii se uită la aceste conflicte, cu toate consecințele, ca la un joc video sau ca la un meci de fotbal. Acolo nu e nici măcar ce era în Venezuela sau ce era în România, când era dictatură. Acolo este ceva… Nu se compară. Acolo noi vorbim de un sistem care a crescut ca o boală.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum nimeni nu poate susține regimul din Iran din niciun punct de vedere. Acesta a început prin a spune că oamenii sunt ignoranți și se uită la războaie ca la un meci de fotbal. Politicianul susține că lumea a început să facă favoritisme, chiar dacă sunt vieți umane în joc. Acesta susține că în Iran este un sistem bolnav care amenință întreaga lume. Această Teocrație, adaugă Antonescu, este o dictatură unică.

„Ignoranța în ce constă? Oamenii se uită la aceste conflicte, cu toate consecințele, ca la un joc video sau ca la un meci de fotbal. Eu țin cu Barcelona, nu îmi place Real Madrid. Cu oricine joacă Real Madrid… Asta mi se întâmplă realmente mie, care spre deosebire de toți liderii PSD-iști, nu țin cu Real Madrid. Clubul săracilor, Real Madrid… Deci, țin cu ceilalți. Doar că aici nu suntem la fotbal. Nu pot să țin, pe niciun criteriu, cu oamenii ăia din Iran, cu regimul din Iran, dacă eu știu, cât de cât, ceva despre ce e acolo. Acolo nu e o simplă dictatură. Acolo nu e nici măcar ce era în Venezuela sau ce era în România, când era dictatură. Acolo este ceva… Nu se compară. Acolo noi vorbim de un sistem care a crescut ca o boală. Dacă ar fi crescut numai acolo, cum e în Coreea de Nord… Se întâmplă numai la ei… Problema este că Iranul, în acești 50 de ani, a dezvoltat un sistem Teocratic care se deosebește de orice alt tip de dictatură. Dar a dezvoltat și și-a dezvoltat și practic capabilități de a fi un pericol pentru întreaga lume. Și Iranul este… Iranul nu e în situația: așa vreau eu să mă organizez la mine în țară. Ce vii tu să te bagi peste mine? Nu. Iranul a făcut, a construit un sistem de amenințări și acum se vede foarte clar că Iranul nu are scrupule…”, a explicat politicianul. 

EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
09:30
Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
09:00
Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
08:30
Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
08:00
Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
07:30
Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

