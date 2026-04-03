Crin Antonescu: „Nu putem să ținem cu regimul din Iran din niciun punct de vedere. Este absolut inadmisibil ceea ce vedem acum”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum nimeni nu poate susține regimul din Iran din niciun punct de vedere.

Crin Antonescu: „Ignoranța în ce constă? Oamenii se uită la aceste conflicte, cu toate consecințele, ca la un joc video sau ca la un meci de fotbal. Acolo nu e nici măcar ce era în Venezuela sau ce era în România, când era dictatură. Acolo este ceva… Nu se compară. Acolo noi vorbim de un sistem care a crescut ca o boală.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum nimeni nu poate susține regimul din Iran din niciun punct de vedere. Acesta a început prin a spune că oamenii sunt ignoranți și se uită la războaie ca la un meci de fotbal. Politicianul susține că lumea a început să facă favoritisme, chiar dacă sunt vieți umane în joc. Acesta susține că în Iran este un sistem bolnav care amenință întreaga lume. Această Teocrație, adaugă Antonescu, este o dictatură unică.