Guvernatorul BNR desființează public discursul alarmist al lui Bolojan și a demontat ideea că România ar fi putut intra în incapacitate de plată, așa cum a avertizat premierul demis pentru a-și justifica măsurile de austeritate.

În timp ce Bolojan și-a motivat tăierile masive prin faptul că a salvat țara de la un blocaj economic, Mugur Isărescu contrazice direct această teorie. Șeful BNR a numit scenariul premierului interimar drept unul „catastrofic”, care face rău țării.

„Nu suntem aici, nu împărtășesc acest punct de vedere. Este catastrofic și nu ne face bine,” a transmis Isărescu la conferința de presă dedicată raportului trimestrial asupra inflației.



Bolojan afirmase că deciziile sale au fost vitale și că doar așa a evitat intrarea țării în incapacitate de plată.

„Fără acest măsuri am fi fost într-o situație dificilă. Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată,” a declarat Bolojan.

Șeful BNR respinge scenariul apocalipsei economice

Isărescu a dat însă asigurări că rezervele de bani ale statului sunt la un nivel sigur și că România nu s-a aflat niciodată în incapacitate de plată.

„România nu a fost și nu este în incapacitate de plată,” a punctat el.

Acesta a taxat și strategia Guvernului Bolojan de a lovi în categoriile vulnerabile.

„Să continui înseamnă chiar să continui şi măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătăţiri, au fost şi exagerări. Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide. Orice corecție are succes dacă este suportată de societate. Pentru că altfel nu puteți să faceți reforme!”

Prețurile scapă de sub control

Guvernatorul a anunțat că inflația va continua să crească și va atinge nivelul de 11% în luna iulie. Abia din toamnă există speranțe ca prețurile să se mai calmeze și să coboare spre 6%, pe fondul unor schimbări economice globale, și nu datorită deciziilor luate la Palatul Victoria.

„Inflația va crește până în iulie, probabil se duce până la 11%, ca apoi, în august, să avemn o inflație de 6% iar la sfârșitul anului cinci și ceva”, a declarat Mugur Isărescu.

Impactul crizei politice

Mugur Isărescu a lansat un avertisment sever și cu privire la criza politică actuală, generată în urma demiterii guvernului, care blochează dezvoltarea țării. Guvernatorul a explicat că România are nevoie urgentă de un guvern stabil, deoarece tensiunile dintre lideri distrug încrederea partenerilor externi.

„Evoluția viitoare va depinde sporit de finanțarea din surse externe, care are nevoie de continuitate politică. Criza politică nu ajută în acest sens. Ne trebuie însă guvern. În mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri”, a declarat Isărescu.

