Mircea Abrudean cere PSD să-și asume guvernarea. Ce spune șeful Senatului despre varianta unui premier tehnocrat

Mircea Abrudean cere PSD să-și asume guvernarea
Liberalul Mircea Abrudean, unul dintre apropiații premierului demis Ilie Bolojan, cere Partidului Social Democrat să își asume guvernarea. Președintele Senatului nu crede în varianta unui premier tehnocrat, notează Mediafax.

Potrivit lui Abrudean, România are nevoie de stabilitate politică și continuarea reformelor economice.

„România are nevoie de reforme”

În opinia sa, PSD trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar. Într-o postare pe Facebook, Mircea Abrudean le cere social-democraților să preia hățurile guvernării.

„România are nevoie de reforme, nu de experimente politice care să anuleze tot efortul din ultimele luni. PSD trebuie să-și asume guvernarea! Majoritatea economiștilor, instituțiile financiare și agențiile internaționale de rating susțin necesitatea reducerii deficitului bugetar și continuarea reformelor prin care statul să devină mai eficient”, a scris Abrudean.

Mai departe, șeful Senatului i-a criticat pe inițiatorii moțiunii de cenzură, despre care a precizat că „au acționat împotriva interesului țării”. Potrivit acestuia, demersul dărmânării Guvernului Bolojan a afectat procesul de echilibrare bugetară început în ultimele luni.

„Nu putem fugi, așadar, de realitate. Se dovedește, prin urmare, că cei care au inițiat și votat moțiunea de cenzură au acționat împotriva interesului țării, pentru că a fost afectat efortul făcut până acum de echilibrare bugetară.

PSD are datoria acum să vină nu doar cu o nouă propunere de Guvern, dar și cu angajamentul că va continua reformele și reducerea deficitului. Soluția cu un premier tehnocrat este nepotrivită în actualul context, în care este nevoie de o guvernare care să își asume măsurile dificile și care să le treacă rapid, nu să fugă de responsabilitate”, a conchis liberalul Mircea Abrudean.

